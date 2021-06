Hazard vuelve a reventar las redes y a indignar al madridismo con un anuncio de hamburguesas

Fútbol

Parece una broma -de mal gusto para el madridismo- pero no lo es. Eden Hazard es la nueva imagen promocional de la cadena de comida rápida Mc Donalds. El delantero del Real Madrid, al que se le ha acusado de sobrepeso por sus excesos con la alimentación, patrocina a la marca en su país de origen, Bélgica, de cara a la Eurocopa. El ex del Chelsea ha dado más que hablar por sus problemas físicos y sus michelines que por su juego desde su llegada al Real Madrid en 2019 y este nuevo episodio no hace sino avivar la polémica tras su pobre rendimiento.

No es la primera vez que el “sobrepeso” de Hazard es motivo de debate en redes sociales. Al inicio de la temporada el delantero, muy lejos de su mejor punto de forma, ya provocó una gran revuelo en Twitter e incluso su seleccionador Roberto Martínez llegaba a afirmar que el madridista estaba “a 60 entrenamientos de poder ser titular”.

Esta afirmación y las imágenes del jugador no pasaron desapercibidas en redes sociales y los “michelines” del belga se convirtieron en el tema estrella de debate en Twitter. Vídeos de “Tik-Tok”, memes y chistes... todo valía para burlarse del supuesto sobrepeso de Hazard.

Pero la cosa no quedaría ahí. Eden Hazard volvió a ser titular en la vuelta de semifinales de la Champions que el Real Madrid perdió ante el Chelsea. El belga no firmó un buen partido y fue uno de los más señalados en las redes sociales por los aficionados blancos. El problema con Hazard no fue sólo su partido, fue lo que sucedió después. Era una noche de pena y reflexión, menos para Hazard, que se reía sin disimulo alguno con sus antiguos compañeros. Esta polémica imagen corrió como la pólvora en redes sociales y fue aprovechada por Burger King, que volvió a “trolear” a Hazard para promocionar su 2x1.

Según Bk, la razón de las risas de Hazard después del partido se debía a que en sus restaurantes hay 2x1 en los menús. Una broma recurrente para la cadena de comida rápida que ya “troleó” en otras ocasiones al madridista.

Oficialmente Hazard es un meme mundial pic.twitter.com/EAeXdrmSKA — Danik (@DanikRM_) May 5, 2021

Ahora este nuevo capítulo ahonda en la polémica de la forma física del “7″ del Real Madrid. En Bélgica, McDonalds ha anunciado unas nuevas hamburguesas inspiradas en la selección belga, las ‘Red Devils Burgers’, y Hazard es uno de los futbolistas que aparece como imagen para vender el producto. En la campaña también aparecen De Bruyne o Tielemans, pero la imagen de Eden es la que está causando un tremendo revuelo.

Las redes sociales se dividen entre lo que se lo toman a broma y lo que se sienten molestos por lo que consideran una falta de respeto de un jugador que ha rendido muy lejos de lo que se esperaba de él. “No me extrañaría que el Real Madrid inscribiese a Bale en el Masters de Augusta y a Hazard en el Club de la Comedia para la temporada que viene”, afirma un usuario. “Encima, de cachondeo” o “HAMBURGUEHAZARD balón de oro”, se puede leer en otros mensajes.

“Bélgica. McDonalds. Real Madrid. En este orden”, escribe otro tuitero, en referencia a la mítica bandera con la que posó Bale en la que ponía “Gales. Golf. Real Madrid. En este orden”.

Una vez más, Eden Hazard -que no ha colmado ni de lejos las expectativas del madridismo- está en el disparadero.