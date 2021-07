La frase de Mbappé que sorprende para mal al Real Madrid

Fútbol

El Real Madrid ha traspasado a Varane y esos 50 millones recibidos del Manchester United están destinados al fichaje de Mbappé a finales de verano, cuando el PSG no pueda más con la presión de aguantar a un futbolista que no quiere renovar y que la próxima temporada se marchará gratis. El problema es que no está claro si va a llegar este verano y más después de lo que ha dicho.

En el club blanco actúan con tranquilidad y mucha calma. Saben que la paciencia es su principal arma y que si Mbappé no llega este verano y no renueva, lo hará el próximo, sin que el club blanco pague un euro.

Pero la esperanza en el club y en los aficionados es que el delantero francés llegue en este mercardo para que el equipo se refuerce. Ha habido salidas en la defensa, mientras que en la delantera hay overbooking de futbolistas que, en principio, no cuentan. Bale, Mariano o Jovic siguen, por ahora, en la plantilla de Ancelotti, pero no se contaba con ellos hace unos meses. Sin embargo, mientras no se vayan, formarán parte de la plantilla. También está Hazard, que acaba de volver de vacaciones y que sabe que no va a tener muchas más oportunidades para demostrar lo que vale en el Real Madrid.

Todo va a cambiar, claro, si llega Mbappé. Es el futbolista que tiene que abanderar el nuevo ciclo. El problema es que la publicación oficial del PSG acaba de publicar una entrevista con Neymar y el delantero francés y en ella, Mbappé arroja muchas dudas acerca de su futuro. Hasta ahora, había sido poco claro con lo que pensaba hacer. Siempre hablaba de que quería un proyecto en el que él fuera el protagonista, pero no daba nombres, ni decía que se quería quedar, aunque tampoco ir. En la publicación oficial del PSG no ha sido tan confuso, al revés, lo ha dejado muy claro: “Mi gran sueño es el de poder ganar la Champions League con el PSG, sería algo fantástico”.