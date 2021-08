Real Madrid, 0-AC Milan, 0. David Alaba se pone al mando desde el primer día

Fútbol

El primer balón que tocó David Alaba como jugador del Real Madrid fue para evitar que un futbolista del Milan se quedara solo delante de Courtois. Era el estreno del austriaco con su nueva camiseta, en el segundo y último amistoso de los de Ancelotti antes de empezar la Liga el sábado 14 ante el Alavés.

No va a tener mucho tiempo de aclimatación el ex del Bayern, aunque la verdad es que por lo que se le ve no lo va a necesitar. Demostró mucho carácter en sus primeros 45 minutos como madridista y parece que la herencia del número 4 no le va a pesar. Se puso al mando desde el primer día, y no sólo de la defensa, porque Alaba es mucho más, como lo era Ramos. Se encargó de sacar una falta, hizo trabajar al portero rival con un remate potente desde la frontal del área en una subida al ataque y fue el jefe de la defensa de Ancelotti.

Jugó junto a Nacho como central, la posición que será la más habitual para él, aunque también puede ser lateral e incluso mediocentro, como ha demostrado en la Eurocopa con Austria. El Real Madrid encontró una ganga al poder contratarlo a coste cero tras terminar contrato en Alemania y las ganas del chico de conocer otras Ligas hizo el resto. Esto es muy largo, pero mostró nivel de sobra para echarse a la espalda la defensa del Real Madrid.

Y como debutó en Klagenfurt, Austria, pues se llevó la ovación de sus compatriotas cada vez que tocaba la pelota. Isco fue titular en el centro del campo junto a Casemiro y Modric, que ya van cogiendo ritmo para ser habituales desde el minuto 1. El malagueño ocupó el que sería el puesto del lesionado Kroos, una plaza por la que debería luchar Odegaard, pero... Sólo tuvo media hora en el amistoso y no acaba de despegar.

El que mostró brotes verdes fue Gareth Bale, titular con el dorsal 50 a la espalda. No es que se trate de un futbolista de la cantera, lo que pasa es que cuando se fue cedido al Tottenham su número 11 se lo quedó Asensio y ahora tiene que esperar el reparto para ver si lo puede recuperar o tiene que buscarse otro.

El galés quiso y estuvo activo sobre todo por la banda izquierda, aunque fue en una arrancada por el centro donde recordó a su mejor versión. Se escapó entre los dos centrales que estaban adelantados y se plantó en el área, donde fue derribado por Calabria. Penalti. Casemiro se lo dejó y el galés lo falló. Lo paró el portero y no pudo alcanzar el rechace, pero destellos así son los que hacen todavía pensar a Ancelotti en que puede sacar algo de partido de él.

Modric demostró que ya está listo para ser otra vez el motor del Madrid y fue el otro que más cerca estuvo de marcar con un disparo al travesaño. Después de unos minutos de dominio italiano, los blancos, que estrenaban la camiseta visitante, azul e inspirada en el arte del grafitti, fueron superiores y tuvieron más posesión y más ocasiones pero no encontraron premio.

El próximo sábado empieza la Liga, y para entonces Benzema puede estar listo tras su positivo por covid. Jovic y Mariano se repartieron el amistoso ante el Milan, pero el francés es vital.