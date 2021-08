Casemiro renueva con el Real Madrid hasta 2025

Fútbol

El futuro empieza en el trabajo que se hace en el presente. Y por eso el Real Madrid continúa con su política de renovaciones y el último en sellar su continuidad con el club blanco ha sido Casemiro, que queda vinculado para las cuatro próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2025. El Real Madrid está llevando este verano una profunda renovación de su plantilla para asegurar la tranquilidad los próximos años. El club ha dado un repaso a todas las líneas del grupo de Ancelotti, a veteranos y jóvenes, para confirmar que confía en un grupo de jugadores ahora y también mañana.

Antes de Casimiro, la última renovación fue la de Fede Valverde, que a sus 23 años y con contrato hasta 2025 alargó su relación con el club blanco dos temporadas más. Si las cumple, estará hasta los 29, por lo menos. Es una muestra de confianza y premio a un futbolista en el que se tienen puestas muchas esperanzas. Valverde es un jugador que gusta mucho a Ancelotti por su fuerza física para cubrir casi todo el campo. Ha sido titular en los dos encuentros que ha disputado el conjunto blanco y todo indica que va a ser el primer sustituto de Modric o Kroos cuando falten. El alemán está recuperándose y el croata ha tenido unas molestias nada más empezar LaLiga. Se da por descontado que por rotaciones y por bajas van a faltar en muchos partidos.

La temporada pasada sirve como ejemplo: llegaron fundidos al final después de un año de alto nivel competitivo. El plan es que tengan más relevo, de ahí que sorprendiese la salida de Odegaard por pensar que no iba a tener minutos, o que haya sentado tan bien el papel protagonista de Isco en la primera parte contra el Levante. Se espera que Valverde, con la seguridad que da un contrato largo, de un paso adelante para confirmarse como una alternativa fiable y un jugador para formar la base de futuro.

El uruguayo tiene ahora mismo el contrato más largo del vestuario. Detrás de él está Courtois, que hace unos días también firmó su renovación hasta 2026. El belga es otro de los pilares del club blanco, que con su nueva firma, ratifica que ha encontrado un portero del que todo el mundo se fía y que da tranquilidad al resto. En ambos casos, lo que se busca es no tener problemas de renovación cada poco tiempo.

Al otro lado se sitúa Modric, que a sus 35 años (cumple 36 en septiembre) aceptó la oferta de una campaña, porque confía en su calidad para convencer al club de seguir firmando año a año. Sabía que el Madrid no le iba a hacer una oferta más alta porque no quiere hipotecar su futuro.

Luka, junto a Benzema, son ahora las claves del equipo. Por eso Karim también renovó. El Real Madrid no quería problemas con el francés a finales de año. Acababa contrato en 2022, lo que suponía que podía firmar con quien quisiera en enero. Pero ni el delantero ni el club se planteaban esa posibilidad. Hay unión y lealtad entre ambas partes. Benzema es de los pocos futbolistas que nunca ha presentado otras ofertas con las que amenazar con su marcha. No lo hizo cuando más criticado era por parte de algunos aficionados y no lo ha hecho ahora cuando se ha convertido en el mejor futbolista de la plantilla.

Renovación en defensa

Las salidas de Varane y de Ramos impulsaron la renovación de Nacho, que es el futbolista blanco que más cerca tiene lo de ser un jugador de un solo club. Con 31 años, Nacho, que firmó hasta 2023, ha empezado la temporada como titular y si tiene que disputarse un puesto con Militao, por ahora lo está ganando.

El canterano renovó cuando supo que iba a tener más oportunidades tras los huecos en defensa. Es la zona en la que más movimientos ha habido: desde la llegada de Alaba y el regreso de Vallejo, hasta las renovaciones de Nacho, pero también de Carvajal y de Lucas Vázquez, al que ya se puede considerar un defensa. Lucas tuvo problemas para llegar a un acuerdo, pero lesionado, alcazaron un punto en común y firmó hasta 2024 poco antes de que se le acabara el contrato.

No hubo dudas en la renovación de Carvajal, pese a que las lesiones no le dejaron tener un buen papel el pasado curso. Eso dio igual y firmó un nuevo contrato hasta el año 2025. Y el último en prolongar su unión con el club ha sido el centrocampista brasileño.