Piqué, al Tito Floren, con Ibai Llanos: “Me dolió en el alma lo que hizo con Figo. No te lo imaginas”

Fútbol

Piqué y su empresa han comprado la Liga francesa y el partido de hoy de Messi y Mbappé, en el Reims-PSG l lo está retransmitiendo Telecinco, pero también Ibai Llanos en Twicht.

Antes del encuentro, en la previa, Ibai Llanos, con Miguel Quintana, han estado hablando con Piqué y el jugador del Barcelona ha comentado la actualidad futbolística, que pasa por el fichaje de Mbappé por el Real Madrid “El Tito Floren estratégicamente siempre ha sido... y lo demostró en su momento, me dolió en el alma el movimiento que hizo con Figo, no te lo puedes ni imaginar. Puedes esperar de todo de Floren. A mí me huele que si Mbappé se va este año, Nasser no le va a dejar ir si no tiene otro ahí para presentar. Independientemente de si se quede o se vaya, estamos más que servidos, nuestro amigo Nasser va a estar ahí garantizando que haya estrellas en la liga francesa”.

“También Koeman habló de eso el sábado: “No me preocupa porque si el Madrid tiene el dinero que lo fiche. Es uno de los mejores jugadores del mundo, yo también quiero tener a Mbappé en mi equipo. Cada uno intenta siempre mejorar su plantilla y si ellos pueden hacerlo, perfecto”, lo que significa que el Barcelona está nervioso con lo que puede hacer su máximo rival en LaLiga española. La llegada de Mbappé le da ventaja al equipo de Ancelotti.

Piqué también ha hablado de Neymar y Messi: “Se conocen mucho, hay mucha química, con la mirada se van a entender, uno pica al espacio, el otro se la da, eso será muy común, y el día a día. La Liga francesa es muy física, a Leo le va a costar aclimatarse pero rápidmente va a estar ahí. Hoy no sé si jugará media hora, pero apostaría la casa a que mete un gol. Seguro que va a estar ahí intentándolo”.