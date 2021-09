Esta es la fórmula de las remontadas del Real Madrid de Ancelotti

Fútbol

El único partido que perdió el Real Madrid el año pasado fuera de casa en la Liga fue en Mestalla. Y la caída empezó con una mano de Lucas Vázquez en el primero de los tres penaltis que pitaron a los blancos aquel día (4-1). El lateral improvisado –que tuvo que entrar pronto en el campo por la lesión muscular de Carvajal–, también apareció ayer en la foto del gol de los locales, con un toque que en vez de un despeje fue un balón perfecto para que Hugo Duro fusilara a Courtois. La cosa parecía ir por el mismo camino que el curso pasado para el líder, pero los de Ancelotti se rebelaron para tomar un campo en el que suele sufrir. «Aquí siempre es difícil jugar. El Real Madrid no se rinde nunca y se ha visto», decía Vinicius, otra vez protagonista de la remontada, en Movistar. En otros tiempos, si el brasileño era titular solía ser el primer cambio, pero no ahora que ha encontrado el equilibrio entre su capacidad para desbordar y la puntería.

Se quedó en el campo cuando Ancelotti movió sus piezas en busca de no encajar su primera derrota en su regreso al Madrid. Y otra vez, como sucedió el miércoles pasado en Milán, la pizarra del italiano funcionó. Cambió radicalmente su plan sacando del campo a los agotados Casemiro y Modric para buscar la sangre joven que ya le dio los tres puntos en San Siro. Dentro Camavinga y Rodrygo, para que el brasileño abriera el campo por la derecha mientras Vinicius seguía intentándolo por la izquierda. Y por allí encontró el premio el Real Madrid, gracias a la fe de Vini, que vive su mejor momento de blanco con cinco goles en otros tantos partidos de Liga. «Estoy muy contento con el equipo, que me da la confianza y hacen de todo para que yo esté bien. Me dan muchos balones para que pueda generar ocasiones», explicaba el brasileño, que además de empatar el partido a uno le dio la asistencia del 1-2 a Benzema. Son una pareja explosiva, y donde antes había incomunicación ahora hay sintonía.

Bordalás sigue sin ganar al Real Madrid y eso que otra vez estuvo cerca. Tuvo que rendirse su Valencia ante la fe de un rival incansable. «Tengo una plantilla que lucha todo el tiempo, jugando bien o mal sigue creyendo», decía Ancelotti, que se felicitaba de tener a Vinicius y Benzema. «Son los delanteros del Madrid, es una suerte tenerlos».