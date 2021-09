La polémica frase de Courtois contra Gil Manzano por el posible penalti a Nacho

Fútbol

La jugada más polémica del Real Madrid - Villarreal fue en la primera parte. Nacho atrapó un rechace y entró en carrera con el balón, perseguido por Pino, que le golpeó, para que después chocara con Albiol dentro del área. El árbitro, Gil Manzano, tuvo claro que no había nada y desde la sala del VAR no le dijeron que lo fuera a ver, al considerar que no era un error claro y manifiesto. Es una acción interpretable. Se quejó mucho Nacho en el momento y al descanso. Se quejó después Courtois, protagonista en el encuentro, sobre todo en una gran parada que le hizo a Danjuma en la primera mitad. “Todo el mundo dice que hay falta, sabemos dónde ha pitado la semana pasada, que había mucho ruido y no se ha querido mojar en esa jugada”, dijo el guardameta en los micrófonos de Movistar.

Se refería Courtois al lío que se montó con Gil Manzano en el Atlético - Athletic, con la expulsión de Joao Félix que además le ha costado dos partidos de sanción al atacante portugués. Savic, por ejemplo, se quejó amargamente de que era un colegiado con el que “no se puede hablar”. En el acta de aquel encuentro, además, figura lo siguiente: “Al finalizar el partido, el Director Deportivo Don Andrea Berta (identificado por el delegado de su equipo), en primer lugar se dirigió al cuarto árbitro diciéndole: “Este árbitro es muy malo, no va a volver a venir aquí”. Seguidamente, entró al terreno de juego para dirigirse a mí diciéndome: “Aquí nunca más, aquí nunca más”.