Polémica en el Real Madrid - Villarreal: ¿hay penalti de Albiol a Nacho? (vídeo)

Jugó una buena primera parte el Villarreal en el Santiago Bernabéu y tuvo una gran ocasión, en los pies de Danjuma. El Real Madrid no presionó bien y sufrió, pero protestó una jugada polémica. Nacho avanzó con la pelota con decisión tras un despeje y terminó por los suelos. Se quejó mucho, protestó al colegiado, Gil Manzano. Y cuando pitó el descanso, siguió protestando. No se podía creer que no señalara pena máxima (si no lo fue a ver al monitor es porque en el VAR tampoco consideraron que era un error clamoroso).

Habría dos cosas que valorar: por un lado, Yéremi Pino persigue al jugador del Real Madrid y le golpea en la pierna. La duda sería si es dentro o fuera del área. Nacho ya está trastabillado y choca con Albiol, ¿o es el defensa “amarillo” el que le obstaculiza? El caso es que el colegiado lo tenía claro y no cambió su decisión.