Ancelotti, sobre Koeman: “La sociedad tiene un problema”

Fútbol

El Real Madrid recibirá este miércoles con rotaciones en el equipo titular de Carlo Ancelotti al visitante más efectivo de LaLiga Santander, un Osasuna que firma pleno de triunfos en sus cuatro salidas de Pamplona y que encara un reto mayor en el estadio Santiago Bernabéu. La cita del Camp Nou, donde extendió su racha de triunfos ante el eterno enemigo con imagen de superioridad, y la goleada previa de Kiev enterró el primer bache de resultados del curso del equipo blanco. Con respeto a un Osasuna letal de visitante, que ha ganado todos sus partidos lejos de casa.

“Es un buen equipo y está en una buena dinámica. Muy intensos y defienden bien. La tabla de la clasificación habla muy claro, lo están haciendo muy bien”, ha asegurado Ancelotti.

Críticas al juego

”En el fútbol todos opinan. Yo dije que no jugamos un partido espectacular, pero sí inteligente, en el que defendimos bien y salimos rápido al ataque”.

Koeman

”No puede pasar lo que le sucedió al salir del Camp Nou. Es un problema social, no sólo un problema del fútbol. Es una falta de respeto a la persona. No es un entrenador, es una persona que trabaja como entrenador. La sociedad tiene un problema”.

Rotaciones

”Se hacen por cansancio, para motivar a los que no juegan, por estrategia, lo veré tras el entrenamiento”.

Vinicius

”Lo que más me gusta es que siempre lo intenta y que tiene intensidad. Se mira la calidad, pero también hay que pensar que trabaja mucho, es intenso con el balón y tiene que mejorar sin balón, pero lo puede hacer sin problema, porque es humilde y le gusta trabajar. Está centrado, es joven y le falta experiencia en algunos momentos del partido, se desconcentra con la afición. Hay que focalizarse en el partido y no pensar lo que pasa alrededor. La juventud te da entusiasmo, pero a veces tienes que aprender y ser eficaz en todos los momentos”.

Atracción del fútbol

”A quien le gusta el fútbol lo ve con pasión, ver sólo los goles no es una pasión. A mi me gusta ver una película entera. Es verdad que hay mucho fútbol en la televisión y no se pueden ver todos. Tienen que arreglar el calendario porque los jugadores se cansan y sin jugadores no hay partido”.

Aspectos a trabajar

”El aspecto motivacional es el que menos trabajo, porque se motivan mucho y el aspecto ofensivo dejo mucho a la creatividad. El fútbol es más posicional, pero la calidad con el balón es lo que más destaca en un partido”.

Hazard

”Puede jugar como extremo izquierdo en el 4-3-3 y como segunda punta, en un 4-4-2. El problema que tiene es que hay un entrenador que prefiere otro jugador. Está trabajando y llegará su momento. Ha tenido muchas lesiones. Estoy convencido de que va a mostrar su mejor versión y va a jugar más que ahora. Tiene todas las características de un jugador del Madrid: calidad, motivación..., pero tiene que aguantar”.

Bale

”Tiene el alta médica, está bien en este momento y en una semana va a entrenar con el equipo y estará listo para jugar”.

Entrenar, profesión de riesgo

”No hay riesgo físico, pero hay presión y a veces te echan. El entrenador es el mejor trabajo del mundo si no hay partidos. La vida del entrenador es bonita, hacemos lo que nos gusta hacer y hay que aceptar la crítica, pero molesta la falta de respeto a la persona, eso es lo más feo que te puede pasar. De niño me enseñaron que si quieres ser respetado, tienes que respetar”.

Mendy

”Es un buen defensa, trabaja bien en la banda, es rápido y fuerte en el uno contra uno. Va a mejorar en los próximos partidos, porque tiene una intensidad extraordinaria y ahora la está manejando, poco a poco vamos a ver su mejor versión”.