Ancelotti: “Benzema va a jugar contra el Atlético”

Fútbol

El Real Madrid quiere continuar con su racha de victoria y sumar la décima consecutiva contra el Atlético, el domingo, en el Bernabéu, lo que supondría un golpe muy importante en la clasificación. De ahí las pocas rotaciones que está haciendo Ancelotti estos días: busca sacar el mayor colchón posible antes del parón de Navidad.

“La estadística dice que son tres puntos y después hay un aspecto emocional de jugar el derbi. Esto pone más presión sobre los dos equipos. La afición lo siente de manera particular, pero en la tabla son tres puntos”, ha asegurado Carlo Ancelotti en conferencia de Prensa. “El Atlético es un equipo sólido con calidad individual y colectiva. Si ganamos tenemos tres puntos más sobre un rival que va a luchar hasta el final contra nosotros. Pueden pasar muchas cosas durante la temporada”, ha asegurado el entrenador italiano. Ha elogiado a Simeone: “Ojalá pudiera quedarme 14 años en el Madrid como él en el Atlético”

No sabe que rival le espera. “Los dos utilizamos la contra, tenemos jugadores para hacer esto. Los duelos individuales y los balones parados serán aspectos importantes de este partido. Es un rival muy fuerte”. “Me gusta Griezmann, Luis Suárez, sus defensas pesimistas, el portero. El Atlético tiene más calidad, pero el mismo compromiso que tenía antes, la misma mentalidad”

El Madrid es líder: “Hasta hoy lo hemos hecho mejor que otros equipos. Pero LaLiga no termina hoy, hay que jugar seis meses más y no sé lo que puede pasar. Nos preocupa el futuro, no el pasado”.

Ha asegurado que a todos los entrenadores le gustaría un fútbol de ataque y toque en el área contraria, “pero no es posible porque tienes un rival y jugadores de otra características. El bloque bajo es lo mejor para los futbolistas que tenemos. Si quisiera presionar, sería mejor jugar con Camavinga o Valverde”

Ancelotti ha reconocido que quiere LaLiga, aunque no más que otros títulos. “La Champions es la más importante, pero no haber ganado LaLiga me da más motivación para hacerlo”

Ha hablado también de Benzema: “Se ha entrenado bien, tiene buenas sensaciones y va a jugar. Hemos entrenado todos, menos Ceballos, que va a entrenar la próxima semana. Hay que valorar al equipo médico y lo que están haciendo.

Bale también se entrena con normalidad y “está en la convocatoria. Está bien, listo para jugar desde el principio y durante el partido. Tiene la motivación para jugar”.

Ha elogiado a Courtois: “Ha tenido una carrera muy completa, lo ha hecho bien en todos los equipos que ha estado, el Atlético, el Chelsea, el Madrid.... Destaca porque es un gran portero. Tiene mucha presencia en el área de penalti, es donde más destaca