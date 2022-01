El indignado tuit del Valencia por el penalti a Casemiro y la respuesta de Piqué

El Real Madrid estaba apretando al final de la primera parte en su partido contra el Valencia, pero no encontró el gol. Estuvo cerca Modric con un tiro al larguero. Entonces, Casemiro interceptó un pase, fue avanzando, llegó al área, se fue al suelo en su pugna con Alderete y el árbitro Hernández Hernández pitó penalti. La acción es leve, pero el árbitro lo señaló y al haber contacto no es una jugada en la que deba entrar el VAR.

Si te das cuenta, es Casemiro el que golpea a Alderete con el pie izquierdo. pic.twitter.com/fg0izoLy27 — Clark Wayne (@NYV010813) January 8, 2022

Benzema no perdonó desde los once metros, pero estaba claro que la acción iba a dar que hablar. No tardó en convertirse en tendencia en Twitter la palabra “penalti”. Uno de los que entró al trapo fue el propio Valencia, que mandó un mensaje entre la ironía y la indignación. “Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel”, escriben, haciendo referencia a la famosa serie de televisión. Pero es que después también entró al trapo Piqué, después de que el Barcelona hubiera empatado su partido contra el Granada apenas un rato antes, con un tanto de Puertas en el minuto 89. “No lo digáis muy alto que os van a sancionar”, es la réplica del defensa azulgrana, que acompaña con el emoticono de silencio.

Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel #RealMadridValencia ⚪🦇 — Valencia CF (@valenciacf) January 8, 2022