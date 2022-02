El obús de Marco Asensio que alivia a Ancelotti

El cañón de Marco Asensio hizo que nadie echara de menos a Vinicius y Benzema. El único partido en el que no había estado ninguno de los dos fue el estreno en Copa ante el Alcoyano. En todos los demás, los dos o al menos uno había estado sobre el campo. Por eso el choque contra el Granada era especial para el resto de atacantes, que tenían que dar un paso adelante ante la ausencia de los dos goleadores. Los problemas físicos de Benzema y la sanción de Vinicius daban paso a un escenario inexplorado para los blancos y el técnico volvió a apostar por Isco y los dos que más han participado junto a la pareja de oro. Rodrygo y Asensio, que por algo se quitó la camiseta cuando marcó el gol del triunfo. Más bien se la arrancó con rabia y la arrojó al suelo, en un gesto de liberación y reivindicación.

Por todo el talento que tiene el balear, se le ha pedido muchas veces que sea más descarado, que tome más protagonismo y que deje la timidez a la hora de jugar. Exactamente lo que hizo ante el Granada. «Marco tiene un tiro increíble», explicaba Marcelo nada más acabar el partido. A Asensio se le reclama que sea más líder, porque de su pierna nadie duda. «Con un disparo de los suyos dejó a Maximiano clavado para dar el triunfo a un equipo al que en los días en casa ante equipos que se defienden no le sobran los goles. «Es muy difícil leer la trayectoria del balón en ese chut, tiene muchísimas calidad», reconocía el portero del Granada, que lo paró todo menos eso.

Ancelotti estaba tan feliz como aliviado con tres puntos que le devuelven la tranquilidad y aumentan la ventaja de los suyos en el liderato. Lo celebró de manera especial, con un abrazo primero con su hijo y luego con todos sus ayudantes. «La diferencia no nos relaja, pero es importante llegar así a esta semana que tenemos para preparar los próximos partidos, que van a ser interesantes. No estamos en el mejor momento de la temporada, no llegábamos al cien por cien a este partido, así que es bueno tener unos días de descanso antes del Villarreal y la Champions. El italiano sí dio minutos a Hazard y a Jovic, que mejoraron al Real Madrid y cerca estuvieron de ampliar el marcador. Pero era la noche de Asensio. «Lo está haciendo muy bien desde el comienzo de la temporada, ha marcado goles, tiene compromiso y calidad. No tengo dudas de Marco», insistía Ancelotti. El sexto gol del curso de su futbolista le sirvió para ser un poco más líder.