El Ancelotti más sincero: “Demasiada agua mata la planta”

El Real Madrid sabe que no puede despistarse mucho en LaLiga para intentar cerrarla cuanto antes. El campo del Villarreal es una prueba de fuego, sobre todo porque llega antes del esperado partido de Champions contra el PSG. “El Villarreal compite muy bien, un partido complicado, pero confiamos en hacer un buen partido”, ha asegurado Ancelotti. “El partido más importante es el del Villarreal. Esta es una Liga muy competida y pondré el mejor equipo posible para ganar. Contra el PSG quiero que estén los mejores jugadores, para ver el mejor encuentro posible”. Benzema puede estar con el PSG, no contra el Villarreal. “Tenemos buenas sensaciones, sigue trabajando individual, el domingo entrenará con el equipo y tomaremos la decisión si juega con el PSG. Pero las sensaciones son positivas. Por encima de todo, está la salud del jugador, si hay un mínimo riesgo no lo vamos a tomar. Si juega el martes es porque no hay riesgo”. Ancelotti confía en los suyos: “Estamos motivados, ganar te da la motivación para volver a ganar. Han ganado mucho por esto, por su motivación”.

Jovic puede sustituir a Benzema contra el Villarreal este sábado. “Tiene probabilidades de jugar, depende de cómo vamos a plantear el partido, si pensamos en un fútbol de posesión puedo utilizar otros”. Hoy juega el PSG, el Madrid tendrá un día menos de descanso. “No creo que eso dé ventaja, tenemos todo el tiempo necesario para estar listos en la Champions. Si el equipo está en buena racha, jugar cada tres partidos es bueno; si necesita descanso, una semana te puede ayudar. Pero con una semana tienes más riesgo de fallar: demasiada agua mata a la planta”

Ha hablado de Mendy, que tampoco estará en Villarreal: “Está bien, se encuentra bien”. Y ha reconocido que quiere dar más minutos a Valverde.

Ha respondido a Cappa, que ha dicho que abre la jaula a los jugadores y estos vuelan: “Mi estilo de juego lo intento adaptarlo a los jugadores: el fútbol es estética y práctica, que es un compromiso colectivo, que lucha y bien organizado y la estética es de los jugadores, que son los jugadores de calidad. Si combinas ambas, tienes éxito”.

Bale no parece cumplir con ninguna de las dos: “Mi relación con él es muy buena, tiene compromiso en los entrenamientos y me parece que está listo para jugar. No ha jugado porque le ha costado un poco llegar a una buena condición física, pero en los últimos 15 días ya no tiene riesgo de lesiones y está listo para jugar”.

Vuelve Vinicius: “Le he dado un día más de descanso, está bien, motivado, puede

Y puede jugar Isco: “Ha pasado momento con menos motivación, porque no ha tenido minutos, pero ahora todos están más motivados, lo ha hecho bien y creo que es un jugador importante para nosotros”.

Anceotti dice que ha hecho rotaciones y que la mayoría de jugadores han jugado. “No es verdad que no haga rotaciones. Me haya gustado o no, sí que he hecho. Por cansancio no he rotado porque no he visto al equipo cansado”