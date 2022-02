Los secretos del golpeo “top spin” de Marco Asensio

A Enrique Navarro, director del laboratorio de biomecánica de la Universidad Politécnica de Madrid, le gustaría un día convencer a Marco Asensio para que se pasase por Inef, en la Ciudad Universitaria de Madrid, y analizar al detalle cómo golpea a la pelota. «Pero no para mejorarlo. Sería muy bueno para analizarlo y para recoger la información porque es un rematador impresionante», asegura en conversación con este periódico.

Asensio marcó el gol decisivo contra el Granada y también el que abrió el marcador contra el Alavés, en un partido peligroso para el Madrid, porque no terminaba de quitarse de en medio el fantasma del recuerdo de París. El delantero, de un disparo, rompió la melancolía y despertó al equipo. Por eso, ahora, es titular indiscutible en el equipo de Ancelotti después de pasarse la primera parte de la temporada alternando el puesto con Rodrygo y temiendo que Bale, al recuperarse, le quitase el puesto. El brasileño ha perdido fuerza, el galés tiene mejor pinta como delantero centro y Ancelotti no se atreve a dejar de contar con Asensio porque sabe que como se haga hueco cerca de una esquina del área, puede lanzar su bomba inteligente, en un lenguaje metafórico, su tiro «top spin», en lenguaje científico.

«En la trayectoria del balón se ve cómo este sube y baja porque Asensio le da el efecto top spin», cuenta Enrique Navarro. «El balón, normalmente, tiende a salir girando en dirección contraria al movimiento que lleva, es lo que se llama back spin, por eso sube», continúa y es lo que sucede cuando la mayoría de los mortales tiramos una pelota. «Tras el golpeo de Asensio, sin embargo, gira en la misma dirección y provoca un efecto más parabólico. Es como liftar al balón. Con una raqueta es fácil, con la pierna no tanto».

En el gol al Alavés se ve perfectamente la técnica de Asensio para conseguir efecto, fuerza y precisión. «Asensio pega a la pelota de abajo a arriba, le mete parábola y efecto para darle rosca. Cuando se dice que un futbolista tiene un guante, se refiere exactamente eso», continúa el profesor Navarro. No se le escapa un detalle. «Se ve perfectamente que, en el momento de golpear, mira a la pelota. Eso es muy importante. Quizá un pase se puede dar sin mirar el balón, pero para golpear así de preciso, ese gesto de Marco Asensio de mirar hacia el balón un segundo es definitivo».

El delantero del Real Madrid se ha convertido en un especialista del tiro de lejos. Más que antes. Durante su carrera ha ido dejando goles fabulosos, como uno al Barcelona en la Supercopa, pero entre la lesión y un bache de juego, había perdido confianza en lo que ha sido su arma diferencial. Con el 4-3-3, la mejor posición para él, que sería detrás del delantero no existe y tiene que adaptarse a jugar en la banda, aunque no es un extremo puro, porque no tiene el regate o la velocidad que por el otro lado luce Vinicius. Asensio, en cambio, posee un gran toque de balón para el pase y ese golpeo que casi nadie iguala. De ahí que se mueva al centro cada vez que puede en busca de un resquicio para armar la pierna, que es como quien carga una pistola. Apenas necesita un segundo para colocarse el balón y preparar su ejecución. Enrique Navarro muestra en sus detallados vídeos la mecánica perfecta del futbolista. «Hay que fijarse en la fase de armado de la pierna, lo que los ingleses llaman cooking. Asensio extiende la cadera y flexiona la rodilla, es decir, amplia el movimiento para luego golpear. La rodilla sigue flexionada mientras la pierna se acerca el balón, con eso consigue estirar el cuádriceps y acumular en esa zona una energía elástica. Es como cuando estiras para atrás un arco de flechas antes de disparar. Esa energía acumulada hace que al golpear tenga un efecto látigo, que hace que la pierna salga disparada».

Contra el Alavés, Asensio dio 47 pases, el tercer jugador del equipo que menos dio, por detrás de Benzema y de Courtois. Contra el Granada sólo dio seis pases más que el portero. A veces da la impresión de que no está en el partido. Sucedió en París, donde fue uno de los más señalados de un partido en el que nadie en ataque compareció. Lo que pasa es que al extremo no se le vio muy implicado en el abuso de Mbappé sobre Carvajal. Hubo un momento, al principio de temporada en el que Ancelotti se planteó que Asensio jugase más retrasado, como recambio de los tres hombres del centro. El italiano ha sido uno de los que más ha confiado en el delantero, el que le convenció para no buscarse otro equipo donde tener la seguridad de más minutos.

Pero Ancelotti es un hombre pragmático como pocos. Asensio en el centro del campo no tendría la llegada al área que tiene ahora. Tiene que jugar arriba y tiene que encontrar su sitio para llevar a cabo su composición: «Su hombro derecho se mueve en dirección contraria a la pierna izquierda, así equilibra el cuerpo», describe el profesor Navarro. «Es muy interesante observar que el futbolista está inclinado respecto a la vertical lo que permite aumentar el recorrido de la pierna de golpeo y orientar el pie para que el contacto sea con el empeine. Esa inclinación es muy similar a lo que pasa durante el swing en golf. El palo de golf se mueve en un plano inclinado durante el impacto lo mismo que la pierna de Asensio. Luego hay que controlarlo bien para que el pie llegue perfecto al balón. Le puedes dar toda la velocidad, pero también hay que darle precisión. Es como un principiante del golf: si te equivocas un grado en el impacto, se te va la bola muy lejos», compara Navarro, mientras enseña otro disparo de Marco Asensio: «Es un escándalo».