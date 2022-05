Guardiola tampoco pudo con la magia del Bernabéu

Pep Guardiola escuchó pitos y algún insulto en el Santiago Bernabéu, y se fue derrotado de un campo que históricamente se le había dado bien. El abrazo enorme que se dio con Rodri después del gol de Mahrez fue largo y parecía presagiar que ya estaba hecho. Había dos tantos de ventaja en la eliminatoria y quedaba poco tiempo, pero poco es suficiente en Chamartín este año en Europa. Así sumó su segunda derrota en el estadio del equipo blanco. Una fue con el Bayern, 0-1, y en la vuelta en Múnich sufrió un 0-4. Esta es la segunda, con el Manchester City, que le deja fuera de su segunda final consecutiva.

Guardiola no tiene mucho que demostrar en el mundo del fútbol, pero hay quien le echa en cara que no ha conseguido ganar una Champions sin Messi en el campo. Este curso tampoco va a ser. En la de la temporada pasada perdió contra el Chelsea y todo apuntaba a que se iba a repetir una final inglesa. También la hubo hace dos cursos entre el Liverpool y el Tottenham, duelo que se disputó en el Wanda Matropolitano. El Real Madrid ha cortado el dominio de la Premier para repetir el partido de la 2017-18 contra el conjunto «red». LaLiga, que parecía superada por la intensidad de Inglaterra o incluso de Alemania, no estaba tan muerta, como demostró también el Villarreal en la otra semifinal.

Sufrió mucho Guardiola durante todo el encuentro, viviéndolo con la intensidad de siempre y cariacontecido cuando Rodrygo consiguió las dos dianas y mandó la eliminatoria a la prórroga. Había hecho los cambios para contener el resultado, para tener la pelota con Gundogan y dormir el partido, pero ante la nueva situación el equipo se le quedó algo cojo, con menos polvora sin De Bruyne, Gabriel Jesus o Mahrez y con Bernardo Silva, el mejor de los suyos, cada vez más cansado.

Fue fiel a sus ideas el Manchester City hasta el final, intentando llegar a través del toque. Su gran ocasión en esos momentos fue un cabezazo de Foden que Courtois detuvo de forma espectacular, pero en realidad su gran momento había sido cuando después del 0-1 perdonó el segundo.