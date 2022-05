Horario y dónde ver el final con más morbo de la Liga Iberdrola

Fue contra el Villarreal cuando Toril comenzó su andadura en el banquillo del Real Madrid. Sucedió a principios de diciembre, cuando el conjunto blanco andaba desnortado en la Liga Iberdrola y las relaciones entre el vestuario y el antiguo entrenador no eran las mejores. Con Toril hubo un nuevo rumbo y comenzó una escalada en la clasificación que hoy por la mañana, a partir de las 12:00, en Real Madrid Televisión se comprobara si ha dado resultado o no. El Madrid está a dos puntos del tercer puesto, que da el pase a la Champions y que ahora ocupa el Atlético de Madrid. Es decir, que necesita sí o sí ganar en su partido frente a un Villarreal que no se juega nada... y que el Atlético pierda en su duelo.

Lo que sucede, lo que le da más morbo a esta resolución de la Liga Iberdrola, es que el conjunto rojiblanco juega su último partido en el estadio Johan Cruyff contra el Barcelona. Las campeonas, las que han ganado los 29 encuentros que han disputado y que buscan el récord de terminar el campeonato sin perder un solo punto, lo que ejemplifica a la perfección la distancia del finalista de la Champions con el resto de equipos. Ha marcado 157 tantos y ha encajado sólo diez.

En el partido de la primera vuelta, disputado el 9 de octubre, el Atlético cayó por 0-3 con goles de la nigeriana Asisat Oshoala, Aitana Bonmatí y la neerlandesa Lieke Martens.

En Liga nadie le ha hecho frente, tampoco la Real Sociedad, la gran sorpresa del campeonato y que ha terminado, con holgura, en segunda posición.

El Barcelona se plantea el encuentro de hoy con el reto de conseguir el pleno de puntos, preparar la final de Champions del próximo fin de semana y despedir a Melanie Serrano, que se despide como jugadora azulgrana tras 19 años en el club.

Son, por tanto, muchas las razones para que las futbolistas del Barça se muestren competitivas. Hace tiempo que ya ganaron la Liga y no por eso han dejado de vencer en los partidos que han disputado. No es probable que hagan una excepción contra el Atlético de Madrid.

Para el Madrid, entrar en la Champions supone un nuevo éxito. Es un equipo que va creciendo y en el que cada experiencia es un paso adelante. Esta temporada han aprendido a rehacerse en la Liga, plantaron cara al Barcelona en la Supercopa y mucho más en la eliminatoria de la Champions, donde las campeonas sufrieron mucho para encontrar su ritmo ante la garra de las madridistas.

Entrar de nuevo en la Champions es el objetivo del club y del equipo para continuar la senda de crecimiento. Aunque empató en la jornada anterior, el Madrid lleva sin perder desde marzo, cuando jugó contra el Barça.