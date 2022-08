La respuesta de Aubameyang, con el escudo del Barça puesto, sobre el Real Madrid que enfurecerá a los barcelonistas

A Aubameyang se le está poniendo cara de palanca en un Barcelona que llega a finales de agosto con muchas cosas por hacer, entre inscribir a Koundé, fichar a Bernardo Silva, un lateral y rebajar cuanto antes la masa salarial para poder llevar a cabo lo primero. Es un club con muchas urgencias y por eso el interés del Chelsea por Aubameyang suena bastante bien en el Camp Nou, donde consideran que pueden conseguir un buen traspaso por un futbolista que gusta a Xavi, pero que va a ser el suplente de Lewandowski.

Y no está claro cómo puede llevar Aubameyang una suplencia constante porque ya ha demostrado que es un futbolista con carácter. Al menos en el Arsenal, donde no acabó nada bien. En el Barcelona no ha tenido ningún problema y se está contento con el futbolista, pero hay muchos agujeros que tapar y su salida puede ayudar a cerrar algunos. El delantero ha llegado a Barcelona y aunque en el aeropuerto le han preguntado acerca de su futuro, se ha mantenido en silencio, muy sonriente, pero sin desvelar nada acerca de sus planes. Además, no estaba para mucho porque nada más llegar ha descubierto que una rueda de su coche deportivo estaba pinchada.

Se ha mostrado cercano, ha firmado autógrafos y ha sido educado. También está muy sonriente en una entrevista que se ha hecho viral en la que le dan a elegir entre Benzema y Kane, el delantero del Tottenham y elige al madridista. Enseguida le obligan a hacer otra elección: o el Tottenham o el Real Madrid y sin dudar ni un segundo, el delantero del Barcelona escoge el Real Madrid.

Es probable que a ningún aficionado del Barcelona le haya gustado la respuesta de su delantero, porque no quieren ver al Real Madrid ni en pintura y espera que los futbolistas que visten la camiseta azulgrana tengan el mismo sentimiento. Sin embargo Aubameyang ha dejado claro que odia más a los Spurs que al Real Madrid. El Tottenham es el gran rival histórico del Arsenal, el anterior equipo del futbolista y debe de ser que como pasó más años allí sigue odiándolo más. Pese, incluso, a salir del club tan mal como salió. A Aubameyang le da igual que mientras hace la entrevista tenga el escudo del Barcelona en el pecho y que sus aficionados ahora sean más enemigos del Madrid que de cualquiera. Ha decidido no mentir.