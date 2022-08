La brutal crítica de un ex del Real Madrid al Barcelona: “Son una mafia y Laporta, un idiota”

La activación de la cuarta y última palanca, esto es, la venta del último paquete de activos aprobada por la asamblea de compromisarios el pasado 17 de junio, permitió al Barça inscribir a seis de los siete fichajes concretados durante el mercado de invierno. Así, Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen, Franck Kessie y los ‘renovados’ Sergi Roberto y Ousmane Dembélé que estuvieron a disposición de Xavi Hernández en fiasco del estreno liguero ante el Rayo Vallecano, en el que no lograron pasar del empate.

El único al que no ha podido inscribir el Barça pese a los 868 millones ingresados en la venta del 25 por ciento de los derechos de televisión de los próximos 25 años y del 49,5 por ciento de Barça Studios es a Jules Koundé, que deberá esperar a que el Barça resuelva las negociaciones que tiene abiertas para rebajar sueldos en la plantilla o dar salida a algún futbolista como Frankie de Jong al que se sigue presionando desde desde el club. Una situación que ha hecho estallar al ex madridista Rafael Van de Vaart que, desde luego no se ha mordido la lengua.

“¿Cómo diablos se pueden comprar jugadores cuando no se tiene dinero? Me parece una vergüenza”, exclamó el ex mediocampista neerlandés del equipo banco en una entrevista al medio Ziggo Sport.

Rafael van der Vaart FOTO: PIROSCHKA VAN DE WOUW Reuters

Al mismo tiempo, el ex futbolista de 39 años atacó al presidente de la institución Joan Laporta y mostró su descontento con la situación que atraviesa su compatriota Frenkie De Jong cuyo futuro, a menos de 20 días para el cierre del libro de pases, sigue siendo una incógnita.

Laporta es idiota

“Y Laporta que no para de reírse por todas partes con su gran cabeza. Este hombre se cree el rey. Pero yo creo que es un poco idiota”, consideró Van de Vaart sobre el empresario y abogado de 60 años, quien puso en marcha una estrategia en la que hipotecó parte del futuro económico del club con el objetivo de obtener dinero de inmediato para sanear los problemas financieros.

Hasta el momento, y con la idea de fichar un lateral derecho (Marcos Alonso es el más resonante), el Barcelona invirtió cerca de 158 millones de euros en refuerzos. Además de Robert Lewandowski, también llegó Raphinha y el defensor francés Jules Kounde. Como agentes libres arribaron al club Franck Kessie (ex Milan) y el danés Andreas Christensen (Chelsea).

Deberían ser castigados

Sin embargo, el problema del Barcelona ahora radica en reducir la masa salarial para no caer en el Fair Play financiero y para ello, al no poder concretar ventas, el principal señalado es mediocampista neerlandés Frenkie De Jong.

“No se puede tratar a la gente así”, arremetió el ex Real Madrid acerca del trato que están teniendo con su compatriota. “¿Frenkie gana demasiado? Primero firmas un contrato y luego lo cumples o te vas en buenos términos, pero no así. Esto es mafia y tienen que ser castigados”, advirtió