El mensaje de Klopp contra el Barcelona que explica muy claro lo que todo el mundo piensa de sus fichajes

El Barcelona de esta temporada causa asombro en todo el mundo, aunque no necesariamente positivo y ni siquiera ha conseguido asombrar con sus resultados. El mundo del fútbol ha visto como el club azulgrana, cerca de la bancarrota, ha fichado más que nadie en España y está a la espera de ver si puede llevarse a Bernardo Silva, del Manchester City. Laporta ha insistido mucho en hablar de “palancas”, pero desde fuera casi nadie entiende cómo ha llevado a cabo los fichajes y hay muchas sospechas o al menos dudas de lo que está pasando.

Uno de los que ha hablado más claramente ha sido Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, que ha dado una entrevista en la revista Kicker y ha opinado con franqueza del Barcelona de Laporta. Le preguntan si entiende lo que ha hecho el Barcelona y responde que no, “por varias razones”.

“Una de las razones es que no soy un experto en finanzas. La segunda es que si me dicen que no tengo dinero, no gasto más. Mi tarjeta de crédito también ha sido cortada dos veces, afortunadamente eso fue hace unos años. Veo esto como un aficionado al fútbol, no lo entiendo. Creo que el club ha sido sobresaliente en las últimas décadas que he visto el fútbol y espero que lo hagan bien”, acaba su respuesta llena de escepticismo.

Klopp vivió de cerca un caso parecido: “El único club que conozco que vendió una vez el estadio y otros derechos por adelantado fue el Borussia Dortmund. Aki Watzke tuvo que entrar en el último segundo y salvarlo todo. Y no sé si hay un Aki Watzke en Barcelona”. Hans-Joachim Watzke cogió el Borussia Dortmund cuando el club alemán, en 2005, estaba muy cerca de la ruina, buscando dinero debajo de las piedras y llevó a cabo un plan de saneamiento que salvó al club. Para Klopp la situación económica del Barcelona es muy parecido a la de aquel Borussia, lo que no tiene tan claro es que la solución sea la misma.

Además, Klopp explica la salida de Mané del Liverpool al Bayern: “La historia de Sadio es especial, nos dijo desde el principio que le gustaría cambiar. Hablamos de un jugador que llevaba seis años con nosotros. Es completamente normal”. Asegura que le hubiera gustado mantenerlo en el conjunto inglés, pero a Sadio querría hacer otra cosa. Es un mundo libre, debes tomar las decisiones de esa manera: anunciándolas a tiempo. Si entonces hay una o más partes interesadas, se paga un precio razonable, entonces es un trato. Si siempre fuera así, sería genial”, asegura Jurgen Klopp sin rencor por la decisión tomada por uno de sus mejores futbolistas. Sabe que si te llama el Bayern no es fácil negarse: “En Alemania, el Bayern da seguridad. No en todas las ligas se cumple lo que se ha acordado. El Bayern es de clase mundial y sólido como una roca, por eso es uno de los clubes más exitosos del mundo”.