La respuesta de Ancelotti a quien no considera al Real Madrid favorito para la Champions

El campeón de Europa vuelve a la competición que más le gusta y lo hace confiado en la plantilla que tiene tras las cuatro victorias con las que ha empezado LaLiga. Sin Casemiro, pero con Tchouameni y con una gran variedad de registros, el equipo de Ancelotti vuelve a ser uno de los grandes favoritos, el que más, para llevarse la competición. El mítico Celtic le espera el martes.

“Volvemos con muchas ganas de ganar otra vez la Champions, el míster dice que tenemos que defender bien nuestro título”, ha asegurado Vinicius. “Siempre quiero estar en mi mejor versión y con mis compañeros seguro que hacemos grandes cosas estas temporadas. Los grandes jugadores son los que duran mucho tiempo y me gustaría hacerlo”, ha continuado. “Quiero marcar más goles y dar más asistencias. Tengo 22 años y tengo muchas ganas de seguir evolucionando y hacer grandes cosas para este club que me da todo”. Se ha hecho oficial que Vinicius es español. “El club y la gente del Madrid me ha dado muchas cosas. Llegué con 18 años, acababa de empezar mi carrera, ahora tengo 22 y las cosas muy claras. La gente me quiere mucho y al Madrid. Me encanta estar aquí y a mi familia también que quiere estar aquí mucho tiempo”, ha insistido. “Yo escuchó a la gente que me quiere y que está conmigo todos los días, que es lo que importa, los que hablan de fuera me da igual.Hago las cosas para mi gente, que sabe cómo trabajo y todas las cosas que dejo de hacer para ser un gran futbolista. Quiero ser una leyenda como Marcelo, Modric, Kroos, jugadores leyenda de este club”. Ha añadido que quiere evolucionar hasta el último día de su vida. “Jugar con Karim, que sigue evolucionando, me dan ganas de no parar de crecer”.

Ancelotti aseguró que el partido va “a ser difícil. Como nosotros, el Celtic tiene una buena dinámica. Estamos preparados para empezar bien el grupo”. El italiano ha afirmado que en la Champions el Madrid siempre ha sido respetado por su historia. “Nunca se sabe qué va a pasar. Tenemos que pensar que hay que pasar el grupo y después del Mundial ver qué sucede”, ha continuado. Para el entrenador es una bueña señal no salir de favorito, según algunos analistas: “Vamos a competir hasta el final, ojalá podamos competir en la final”.

Ancelotti ha avisado de que en los grupos suele haber sorpresas y ha añadido que considera que el del Real Madrid va a ser equilibrado.