La brutal respuesta de Neymar al futbolista español que se metió con Vinicius

La polémica de los bailes de Vinicius, que tan hinchada parecía, sigue dando que hablar, pese a lo que se vivió en el derbi de LaLiga y la penosas imágenes y sonidos que se produjeron en el Metropolitano y que tantas críticas recibieron.

Ha sido Raillo, el jugador del Mallorca, con quien Vinicius tuvo un enfrentamiento muy tenso en el encuentro que se jugó en el Bernabéu, ha sido él quien ha alimentado la polémica de nuevo con una entrevista al Diario de Mallorca. En una larga entrevista le preguntan por el delantero del Real Madrid: “Comete muchas faltas de respeto dentro del campo. Hay muy buenos jugadores dentro del Madrid y precisamente Vinicius también lo es, pero lo que les lleva también a ser tan buenos jugadores es el respeto hacia sus compañeros de profesión. Tiene el ejemplo en Kroos, Courtois o Benzema, que lo han ganado todo y mucho más que él y ellos nunca faltan al respeto a ningún compañero”, asegura el jugador del Mallorca, que pasa a hablar de los bailes: “Entiendo que pueda bailar, eso no nos afecta ni nos influye, pero que no hable, no insulte o nos quiera desprestigiar o faltar al respeto a otros compañeros de profesión. Él tiene un talento, un don que le ha tocado con una varita y lo tiene que aprovechar, pero que no falte. Y luego cuando ve eso de que le dicen provocador, que no utilice el comodín del racismo que, ya te digo yo, ningún compañero nuestro le insultó”.

Neymar contra Raillo FOTO: La Razón (Custom Credit)

Eso del comodín del racismo es ha molestado porque miniminiza los ataques que ha sufrido el delantero más decisivo del Real Madrid y de LaLiga. Las palabras del defensa del Mallorca han dado la vuelta al mundo, porque es un tema que ha sensibilizado mucho a todo el deporte. Por eso Neymar no ha tardado en responder. Los medios de Brasil han recogido las declaraciones y en Instagram, el delantero del PSG, que ya salió a defender a Vinicius cuando le atacaron por sus bailes, ha vuelto a defenderle, esta vez atacando a Raillo con todo su desprecio. A la noticia de las palabras de Raillo, Neymar contesta: “¿Quién es Raillo?” y acaba el menosprecio hacia el futbolista del Mallorca con una carcajada.

Vinicius ya ha dicho que no piensa dejar de bailar y tampoco está en sus planes dejar de jugar de la manera que lo hace. Es un futbolista que siempre encara, que busca al defensa para intentar regatearle y que siempre responde cuando se siente agredido. Uno de los planes habituales para intentar que no desborde es sacarle de quicio. Quieren aprovecharse de su juventud y de su sangre caliente para que no se centre en los importante: la pelota y el rival. Pero, por lo visto hasta ahora, no les está saliendo.