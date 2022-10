¿Cómo que la Champions no la gana el mejor?, la viral reacción de la traductora del Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta el martes al Shakhtar, en el cuarto partido de la Champions, con el que quiere seguir el ritmo de victorias que lleva en la Champions. “Es un paso muy importante, dejamos la clasificación encarrilada”, ha dicho Lucas Vázquez, que va a ser titular por Carvajal. “Todos tenemos el Clásico en el punto de mira, pero sólo nos centramos en la Champions, porque es importante en conseguir la clasificación para la Champions”. El jugador ha hablado de la situación que vive el rival. “Todo es más complicado para ellos y deseamos que termine lo antes posible y de la mejor manera”. Entonces le han preguntado a Lucas si el que gana la Champions es el mejor equipo. Lucas ha contestado: “Que tenemos suerte en esta competición? Ganar una Champions no es por suerte ni por casualidad. Este torneo es cada vez más difícil. Lo que opinen desde afuera no nos preocupa nada”. Pero cuando la traductora ha querido traducir la pregunta y la respuesta, le ha sido casi imposible. No era capaz de traducir lo de que el mejor no es el que gana la Champions. Ha preguntado varias veces al periodista acerca de lo que decía, ha provocado las risas de los periodistas y también del futbolista porque no entendía la pregunta, quizá la metáfora más perfecta de lo absurdo del debate.

Ancelotti, por su parte, ha hablado de las rotaciones: “Es complicado hacer rotaciones y los jugadores, cada uno, se enfada a su manera, pero aquí la reacción de todos es positiva. Están más concentrados, focalizados en el trabajo y en el entrenamiento, nadie ha bajado los brazos. Al final son respetuosos con la decisión que tomo y eso es lo importante. Se pueden enfadar con el entrenador, pero con la persona no”, ha continuado el entrenador italiano. “Tengo que evaluar a Vinicius, jugó el sábado y después el viaje largo hasta aquí. Karim va a jugar, como Kroos y Mendy”. Para Ancelotti todos los partidos ya son muy igualados, porque todos los equipos están muy organizados y cuesta marcar. “Es difícil abrir el marcador en estos tiempos”, ha asegurado el técnico. Además, ha asegurado que Courtois está mucho mejor, que el jueves empieza a entrenar para “estar listo para el domingo”. No ha querido contestar si Hazard puede ser titular. “Clasificarse en la fase de grupos es el primer objetivo de la temporada y eso nos puede dar más energía para la Champions. Pero el Real Madrid en la Champions siempre juega en serio”

Lunin, ucraniano, va a ser titular. “Es tímido, no habla demasiado, todo lo que pase le afecta. Lo único que podemos hacer es solidario y que sepa que si necesita algo estamos ahí para él”. El entrenador madridista ha reconocido la dificultad con la que trabaja el equipo rival, pero que la imagen del Shakhtar ayuda a todo Ucrania.