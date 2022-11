Florentino Pérez, Premio Golden Boy 2022 al mejor presidente del año

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibió el Premio Golden Boy 2022 como mejor presidente del año que organiza el periódico italiano Tuttosport y que cuenta con un jurado integrado por Van Der Sar, Chapuisat, Stoichkov, Matthäus, Etoo, Shevchenko, Nedved, Luca Toni, Verón, Costacurta, Rui Costa o Emilio Butragueño.

Florentino Pérez, Premio European Golden Boy 2022 al mejor presidente del año.

El mandatario se mostró feliz por este nuevo premio: “Es un honor que me premien con un galardón tan distinguido por la historia del Real Madrid. La temporada pasada fue mágica y la recordaremos siempre porque es una de las mejores de la historia. Hemos ganado prácticamente todo. El Madrid no se rinde nunca. Está en nuestro ADN. Luchamos hasta el final”.

Florentino hizo balance de la anterior temporada, donde las remontadas fueron una de las claves de un gran doblete: “La más difícil de todas fue la del Manchester City, que llegamos al minuto 89 y necesitábamos dos goles. Metimos uno y cuando sacaron seis minutos de prórroga, ya sabíamos que esa competición era nuestra porque se oía con el ambiente. Los jugadores del Real Madrid son buenos jugadores y madridistas. Esa mezcla de calidad y madridismo nos hace tener esas noches y ser invencibles. Es un fenómeno difícil de entender, pero ha pasado en todas las eliminatorias”.

Respecto a Carlo Ancelotti, el presidente tuvo palabras de elogios hacia él: “Sin duda es el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid, porque nos conoce desde hace muchos años. Conoce nuestros valores y sabe transmitirlos a los jugadores. Esto lo convierte en el entrenador perfecto. Es difícil encontrar un entrenador mejor que Ancelotti”.

Florentino Pérez ha apostado por dos modelos diferentes: fichar galácticos y también crearlos. Los periodistas italianos le preguntaron por la mejor fórmula: “Es la misma satisfacción, porque los primeros son grandes campeones y los segundos pueden llegar a serlo. Pongamos el ejemplo de Camavinga, llegó aquí a los 18 años, está floreciendo y tiene toda la vida por delante. Zidane, en cambio, ya había llegado campeón y nos regaló la Champions de Glasgow con ese golazo. El Real Madrid siempre debe ser una mezcla de ambas categorías: campeones y jóvenes talentos. Ahora estamos criando gente muy joven porque cada vez es más difícil comprar campeones, porque los equipos no los quieren vender. Entonces tenemos a Vinicius Jr, Rodrigo, Valverde, Militao, Camavinga, Tchouaméni en la plantilla: tener tantos jóvenes jugando de titulares es difícil, pero es bonito verlos junto a Modric, Kroos y estos campeones. Unido a ese ambiente que se crea en el campo nos hace casi imbatibles”.

Uno de los temas que más suenan con fuerza en los últimos tiempos tiene que ver con la creación de nuevos métodos de trabajo: “En los últimos veinte años ha llegado una nueva generación y el mundo ha cambiado, todo ha cambiado en nuestras vidas, por lo que el fútbol no puede sino adaptarse. El fútbol es el único deporte verdaderamente universal y global, no podemos permitir que otros deportes más organizados y orientados al cambio y la modernidad aprovechen esto para quitarle esta situación privilegiada al fútbol. Estoy trabajando, como mis predecesores y los anteriores, para adaptarme a los tiempos que vivo: no podemos permitir que los jóvenes amen cada vez menos el fútbol porque los juegos que ofrecemos son menos atractivos. No podemos permitirlo, debemos reflexionar todos juntos y dar a los jóvenes, que representan el futuro, también del fútbol, lo que esperan de nosotros.

También le preguntaron si cambiará el nombre del estadio: “¡Nunca! El estadio se llamará Santiago Bernabéu durante toda su vida. Es él quien creó todo esto. Es él quien en 1947 tuvo la idea de construir este estadio, en su momento un proyecto muy ambicioso, fue el primero en hacer viajar al equipo a América cuando parecía una locura, a él le debemos todo lo que somos ahora. Y luego el nombre del estadio ahora es una “marca”. Puede que los jóvenes no sepan quién era el Bernabéu, pero dicen: nos vemos en el Bernabéu. Si quieren me puedo dedicar al polideportivo, pero el estadio siempre será el Santiago Bernabéu”.