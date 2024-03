"Ser del Real Madrid en Valencia es un infierno"

Lorena recuerda bien la época del Barcelona de Guardiola. Porque era una adolescente y los adolescentes futboleros no perdonan una. De toda la vida ha sido del Real Madrid, porque los colores casi siempre se suelen heredar y cuando en casa de tus abuelos, en Cuenca, en el salón, hay un cuadro con las plantilla de fútbol y baloncesto del Real Madrid, los colores se introducen en la sangre y ya son parte de una. Lo extraño o lo peculiar es que ella sufría las burlas en su colegio de Valencia, que es donde vive y donde cada vez que había una derrota del Madrid, fuese contra quien fuese, la sufría.

Lorena forma parte de la peña madridista La Octava Maravilla, que tiene su sede en Valencia, en la calle Concha Espina, que no puede estar en un lugar más apropiado. Son más de 30 miembros que se reúnen en su local para ver el encuentro, mucho mejor que en Mestalla. «Siempre ha habido mucha hostilidad. Desde Mijatovic, después con la Octava, que el Real Madrid ganó al Valencia, y ahora con Vinicius, no lo entiendo bien», asegura Paco, el presidente de la peña. «Contra el Real Madrid hay algo», insiste. Algo que no es igual contra otros equipos.

Vinicius es el último capítulo. El año pasado sufrió insultos racistas y se enfrentó a quien los dijo. Eso no se ha olvidado, aunque Carlo Ancelotti, ayer, intentó darle la mayor normalidad posible al encuentro de esta noche: «No hemos preparado nada especial. Se ha preparado para jugar el mejor partido posible, como siempre. A él le gusta jugar al fútbol y hacer todo lo posible por estar en una condición óptima», decía el entrenador madridista. «Esta semana sólo hemos pensado en cómo crearle problemas al Valencia, que es un equipo muy bien organizado y con jóvenes con mucho talento», insistía. No quería más ruido: «A la afición del Valencia le digo que disfruten de la fiesta del fútbol. Obviamente, el conflicto que tengo es que espero que estén un poco tristes al acabar el partido porque lo haya ganado el Real Madrid», decía. «El Valencia actuó de manera contundente. Como todos los que amamos este deporte y a esta sociedad tenemos que actuar cuando alguien comete un delito, sea un insulto racista o violencia. Tenemos que actuar, y el Valencia actuó de la mejor manera en este sentido», seguía Ancelotti, que quiere resolver LaLiga cuanto antes.

Ancelotti no quiere hablar del elefante en la habitación. Aunque esté ahí, como se ha visto en la actitud del Valencia al no dejar grabar a Netflix un documental en Mestalla. «Sabemos lo que pasó y cómo actuó el Valencia para atajar esa situación. Nosotros nos hemos mantenido firmes en que no fue justo que se nos tildara de cosas que no somos», decía Baraja. «Estas cosas nos han servido para aprender, imagino que también a Vinicius, que es un magnífico jugador y sabe en el club en el que está», señalaba el entrenador.

Baraja espera que Vinicius haya aprendido

El brasileño es la última guerra de una enfrentamiento desigual entre los dos equipos. «Hay más rivalidad de Valencia al Real Madrid que al revés y Vinicius ha sido la excusa. Si no, este sería un partido normal, como los del Real Madrid contra el Celta o Villarreal», cuenta Lorena desde Valencia. «Con esto se quiere crear rivalidad contra el Real Madrid, están usando a Vinicius para calentarlo», insiste. «Muchísima gente dice que es fácil ser del Real Madrid. Será en Madrid. En Valencia ser del Real Madrid es un infierno».

Paco, su compañero de peña madridista, recuerda que cuando era un chaval se le ocurrió un día ir al colegio con una camiseta de Fernando Hierro. No fue buena idea. Los años han pasado, la hostilidad ha crecido y la desigualdad deportiva entre ambos ha sido la mecha. «Esperan este partido contra el Real Madrid como si fuera un título, porque es el que pueden conseguir esta temporada. Es como si fuera una final».

Los miembros de la peña La Octava Maravilla no van a Mestalla porque no tienen entradas, aunque tampoco hay muchas ganas. La última vez que Paco fue se llevó un botellazo. Lorena sí que estuvo en el partido del año pasado. Y reconoce que el racismo no fue de todo el estadio: «Quiero decir que no fue todo el estadio el que insultó. Le dijeron bobo y tonto, no era mono lo que gritaba la gran mayoría. Pero desde la grada de animación sí que se le dijo y es una pena que todavía haya este tipo de personas», asegura.

Vinicius sirve para sentir que hay cuentas pendientes deportivas con el Real Madrid, porque en LaLiga hace tiempo ya que compiten en niveles muy diferentes, para desgracia valencianista. «Si de normal hay mucha tensión, parece que este año es mucha más tensión de la normal, por los episodios racistas, y eso que el Valencia no es un rival directo del Madrid, aunque aquí sí lo crean», insiste Lorena. «El Valencia tiene pocos alicientes y están creando un ambiente de rivalidad y crispación que no toca para este partido», reflexiona la peñista del Real Madrid en Valencia.