Siga en vivo el Barcelona-Almería de LaLiga EA Sports

El Almería será el último rival liguero del FC Barcelona en 2023. Un partido vital para los de Xavi si no quieren descolgarse de la cabeza de la tabla y pasar página a unas jornadas complicadas en las que los blaugranas han sido muy criticados por su nivel de juego. El cuadro andaluz necesita puntuar pero no lo tendrá fácil. Llega al partido en el Estadi Olímpic Lluís Companys con dos ausencias muy importantes. Los mediocentros Lucas Robertone y Gonzalo Melero terminaron lesionados en el último partido contra el Mallorca y no estarán frente al Barça.