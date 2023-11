Asamblea del Real Madrid, en directo: El dinero invertido hasta ahora en el Bernabéu

"El fútbol sufre una crisis institucional sin precedentes. La situación es muy grave o cambiamos o el fútbol no sobrevivirá. Hay una serie de personas que actúan sin pensar en los aficionados. El fútbol no es del presidente de la UEFA o de LaLiga. La Superliga es más necesaria que nunca, los clubes deben dirigir sus destinos. Ahora se incumplen las reglas del fair play y clubes pierden cientos de millones. Necesitamos estructuras de gobierno corporativo" ha dicho Florentino Pérez.. El proyecto de la Superliga ha sufrido la desinformación: no queremos irnos de las Ligas nacionales, queremos mejorar las competiciones europeos, sin privilegios, plenamente meritocrática. Este año cambia el modelo Champions, un torneo que nadie comprende, insólito, absurdo y sin sentido. El desastre económico de este formato es evidente. En seis años 64 partidos más por 40 millones menos .Este modelo de competición aleja a los aficionados, a los más jóvenes, de nuestro deporte. Este modelo no es el se demanda, pero sí el que se adecua al sistema actual de gobernanza de la UEFA. No se tienen en cuenta las demandas de aficionados ni futbolistas. Sólo le importan sus intereses. Gobierna las instituciones como hace 30 años, sin renovarse, sin pensar en las amenazas de otros deportes y otros divertimientos. Hay que saber modernizarse y adaptarse. Kodak terminó en bancarrota o la telefonía móvil, como Nokia perdieron su liderazgo por las nuevas tecnologías. Ocurre en todos los sectores y el fútbol no es distinto a ello. Si no ofrece a los aficionados la experiencia que estos desean lo dejará. Los clubes americanos nos han superado, los diez primeros de la lista Forbes son americanos. Necesitamos estar la a altura de este reto":

Y ha continuado: "Sería más fácil para nosotros si no lideramos esto. Fuimos con Le Equipe, quienes impulsamos la Copa de Europa que transformó el fútbol y como en esa época, ahora la UEFA se pone en contra. Hay que abaratar el fútbol televisado. No se puede cobrar 100 euros por el fútbol, un 10% del salario mínimo internacional. Eso es el el fin del fútbol. Sigo confiando en la justicia de la Unión Europea, porque la UEFA no tiene derecho al monopolio en la Europa de las libertades"