La inesperada victoria de Rubiales en pleno lío por el "pico" a Jenni Hermoso: "No hubo desprecio a las jugadoras"

El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, dio la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hicieron eco de ello. Un gesto que provocó un tsunami político sin precedentes y llevó a la FIFA a inhabilitarlo. Unos hechos que finamente le llevaron a presentar la renuncia de todos sus cargos. Sin embargo, el famoso "pico" no ha sido lo único lamentable de un mandato salpicado por las sospechas de corrupción, espionaje e incluso denuncias de orgias o fiestas inadecuadas.

Hay que remontarse al mes de febrero de 2023 para, aparte del Caso Rubiales del pasado Mundial Femenino, recordar uno de los episodios más polémicos durante el mandato del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La final de la Supercopa femenina terminó con el Barça como campeón tras ganar 0-3 a la Real Sociedad. Y también con polémica. El foco estuvo en la entrega de medallas, que dejó una escena en la que las jugadoras tuvieron que recoger ellas mismas el distintivo de una mesa a pie de campo. Algo muy humillante si tenemos en cuenta que en la Supercopa masculina en Riad, fue el propio presidente de la RFEF, Luis Rubiales, el que entregó las medallas a los futbolistas.

Un atentado contra la igualdad

Las reacciones no se hicieron esperar y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) denunciaba que la Federación Española de Fútbol (RFEF) menospreció a las jugadoras del Barcelona y de la Real Sociedad en la final de la Supercopa y aseguró que fueron objeto de clara discriminación. “AFE entiende que las instituciones, Ministerio de Cultura y Deporte y Consejo Superior de Deportes, no pueden ni deben pasar por alto este tipo de hechos, cuando la nueva Ley del Deporte, en la que AFE ha trabajado en diferentes e importantes cuestiones, contempla aspectos básicos para fomentar una justa igualdad entre hombres y mujeres”, reclamó.

El sindicato que preside David Aganzo agregó que “la igualdad, en pleno siglo XXI, es una cuestión vital para crear una sociedad más justa, y en el caso de la Supercopa de España todos los medios deben ser exactamente iguales a la hora de organizar la masculina y la femenina”.

Tras la reacción del sindicato llegaba la primera denuncia. Miguel Galán, en representación de la Asociación Transparencia y Democracia al Deporte, denunciaba a Rubiales al Consejo Superior de Deportes (CSD) "por la clara discriminación contra las jugadoras, menospreciadas y humilladas durante el momento de recoger las medallas de campeonas y subcampeonas".

Miguel Galán destacaba que se trataba de una situación discriminatoria para las futbolistas con respecto a los futbolistas y llegaba a firmar que era una represalia por la famosa rebelión contra Vilda.

El CSD salva a Rubiales

Pues bien, a pesar de que la diferencia entre la entrega de medallas masculina y femenina parece evidente, Luis Rubiales ha logrado una victoria inesperada. Y el que CSD no ve infracción alguna en la polémica escena que no tardó en volverse viral.

Víctor Francos, dice en una resolución del pasado 7 de noviembre, que con respecto a si las actuaciones referidas son constitutivas de comisión de la infracción del artículo 76.4.b) de la Ley del Deporte que establece como infracción grave, “los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos es preciso poner de manifiesto que son pocos los pronunciamientos judiciales que han tenido ocasión de manifestarse sobre esta infracción, toda vez que trata de unos conceptos ciertamente abstractos y muy interpretables".

Y añade: "... Debe concluirse que, dado que no concurre el presupuesto objetivo al no estimarse que los mismos puedan suponer actuaciones que atenten contra la dignidad y al decoro deportivos, carece de sentido analizar la concurrencia o no del criterio subjetivo, ya que como se ha indicado, los hechos no son constitutivos de la infracción alegada".

Luis Rubiales obtiene así su primera victoria desde que comenzase a investigarse su polémico beso a la jugadora de la selección Jenni Hermoso.