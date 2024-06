Sudakov: fútbol para huir de las bombas

El año 2022 fue una pesadilla para todos los ucranianos, y todavía no han despertado. Una de las promesas del fútbol de su país era Georgiy Sudakov y fue una víctima más. Y eso que el año había empezado bien para él, pues en enero renovó con el Shakhtar Donetsk, y el 22 de febrero se casó. Dos días después de la boda comenzó la guerra y la imagen del habilidoso centrocampista fue con su ya esposa, embarazada, escondiéndose de las bombas en un búnker.

El conflicto no silenció el fútbol para siempre y en agosto de ese 2022 empezó una nueva liga (la anterior no pudo concluir) en la que Sudakov ya iba teniendo más protagonismo en el Shakhtar (su debut fue en 2020 contra el Real Madrid), un paso más en su crecimiento que le ha llevado a ser el líder el pasado curso, en el que le nombraron MVP. En la Champions lo sufrió el Barça, con una derrota en la fase de grupos.

Su calidad no ha pasado inadvertida y aunque amplió su relación con el Shakhtar hasta finales de 2028, fue para que su marcha se encareciera. Será este verano. Una doble salida, futbolística y mental. "No existe ningún lugar seguro en Ucrania. Todo el mundo tiene miedo. Cada vez que mi hija oye las sirenas corre a esconderse bajo la cama. Es muy difícil aceptar esto. He dado todo lo que soy capaz en Shakhtar, me he desarrollado lo máximo como jugador y estoy listo para el siguiente paso. Tengo la oportunidad de trasladar a mi familia fuera de Ucrania, quiero demostrar en la Eurocopa lo que puedo hacer", aseguró en "inews".

Una clasificación fuera de Ucrania

Los partidos de clasificación para la Euro los han jugado lejos de Ucrania porque allí no podían ir los rivales. Han sido en Polonia, República Checa o Eslovaquia, pero el equipo que dirige Rebrov logró la clasificación en la repesca ante Islandia. Remontó para ganar 2-1, con dos asistencias de Sudakov. El medio ya estuvo en la pasada Euro de 2021, con 18 años, pero no jugó. Después volvió con la sub’21 (por ejemplo para la Eurocopa de 2023, en la que perdió en semis ante la España de los Abel Ruiz, Baena o Sancet) hasta ser ya un fijo con los "mayores".

Las cartas de los soldados al futbolista

Lógicamente, todo lo que sucede con la selección de Ucrania está ligado a la situación del país. "Muchos soldados me escribieron, nos agradecieron esta victoria. Ellos luchan por un mundo más pacífico. Les agradezco su servicio y rezo por su regreso a casa", afirmó Sudakov tras la clasificación para Alemania. "Nuestras victorias pueden suponer un respiro de todo el dolor que siente nuestro pueblo. Es una oportunidad para mostrar nuestro coraje y unidad y enseñar al mundo que hay una guerra en nuestro país. La invasión de Rusia ha causado mucho miedo y dolor a nuestro pueblo, y si podemos ser una fuente de felicidad nos da aún más motivación", añadió en declaraciones recogidas por "Telegraph".

Se la juega contra Bélgica

Ucrania comenzó con una sonada derrota ante Rumanía, pero la victoria ante Eslovaquia le abrió el camino en un grupo en el que las cuatro selecciones tienen tres puntos. Su rival hoy (18:00 horas, La1) es el, en teoría, más exigente: Bélgica.