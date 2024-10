De su titulo universitario a por qué no tiene cejas: todos los secretos de Rodri, el chico de Oro

El centrocampista español del Manchester City Rodri Hernández conquistaba anoche el Balón de Oro 2024 como mejor futbolista del curso pasado, un premio que le permite emular, 64 años después, al hasta ahora único jugador masculino capaz de llevarse el galardón, el ya fallecido Luis Suárez. El madrileño, de 28 años, ha visto premiada su sensacional temporada 2023-24, en la que conquistó la Premier League -en la que solo se perdió cuatro de los 38 partidos, con ocho goles y nueve asistencias-, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el conjunto de Pep Guardiola y la Eurocopa con la selección española, un torneo en el que fue declarado mejor jugador. En total, disputó 66 partidos y sumó 6.107 minutos sobre el terreno de juego. De esta manera, se impuso a uno de los grandes favoritos a levantar el trofeo, el delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Jr., y toma el relevo del argentino Leo Messi, que en 2023 alzó su octavo Balón de Oro.

Durante la pasada Eurocopa, los que saben afirmaban que España juega a lo que quiere Rodri. Y es que centrocampista supo dirigir con precisión a la selección española y se mostró imperial en el centro del campo durante todo el torneo, algo que ha pesado mucho en su triunfo de ayer. Pero más allá de su excelente calidad sobre el césped que hace que muchos lo consideren un justo triunfador del balón de oro, poco se sabe de su vida privada. Te contamos algunos detalles que tal vez aún no conozcas de jugador del Manchester City.

Rodrigo Hernández nació en Madrid en 1996 Su padre, Antonio, es ingeniero y su madre, Elena, directora de marketing. Comenzó su carrera futbolística en el mundo del Atlético de Madrid. Estuvo desde 2007 hasta 2012, año en el que se incorporó al Villarreal. Tras muchas idas y venidas, terminó jugando en su equipo actual, Manchester City.

Con título universitario

Los estudios y Rodri van de la mano y es de los pocos que puede presumir de tener un título universitario. A pesar de ser jugador de futbol profesional, el madrileño no ha abandonado en ningún momento sus estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE). Finalmente la aprobó tras muchos viajes a la universidad cada vez que era necesario examinarse.

Se sabe poco de su vida privada, solamente que está casado con una médico llamada Laura y que conoció en la residencia de la Universidad en Castellón en 2014. Muy discreto una de las pocas imágenes en las que se les ha visto juntos fue cuando se fundieron en besos y abrazos durante la celebración del City en el terreno de juego tras ganar la Champions League en 2023. En una reciente entrevista en El Partidazo de Cope el preguntaron si había lago que hiciese siempre antes de los partidos a los que respondió: "Llamar a mi novia. Me da tranquilidad".

Un jugador atípico

Rodri es desde luego un jugador atípico. No le importan los reconocimientos individuales, aunque los agradece, prefiere sumar títulos. No tiene tatuajes y evita Twitter o Intagram. "La fama no me llena. No me gusta ser extravagante", señaló Rodrigo Hernández en una entrevista donde, además, apuntó que nunca había tenido interés en mostrar su vida a través de las redes sociales. También confesó que en City algunos jugadores se mofan de él por su forma de vestir como Grealish o Aké. "Es increíble. Luego ves algún pintado por ahí y ese es el modelo a seguir. Lo que no me parece normal son los que juzgan, porque viniendo de los que me lo dicen, madre de Dios...".

La polémica con sus cejas

Pero si hay algo que ha sido comentado del futbolista del City ha sido una peculiaridad: Rodri no tiene cejas y aunque no se ha desvelado el motivo de ello las hipótesis inundan las redes sociales. ¿Qué le pasa a Rodri en las cejas?, se preguntan cientos de internautas por la pérdida de pelo que ha tenido el futbolista español en los últimos años.

Supuestos problemas de la piel, las consecuencias por el clima en Manchester e incluso un supuesto doping como ocurrió con las machas en la cara de Jude Bellingham son las teorías más comentadas.

Sin embargo desde Inyplus, una clínica especializada en la recuperación ante la caída de cabello, destacan que la causa más probable sea la excesiva depilación, lo cual provoca la 'alopecia por tracción'.

"Muchas veces, las modas -como las cejas finas- hacen que se abuse durante años de quitar el pelo de la zona hasta tal punto que este no vuelve a crecer", explican.