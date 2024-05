¿Traiciona el Barcelona su estilo con la contratación de Hansi Flick?

El Barcelona ya tiene nuevo técnico hasta junio de 2026. Como estaba anunciado desde hace tiempo, se trata del alemán Hansi Flick, opción que se viene manejando prácticamente durante todo 2024, cuando Xavi anunció que se iba. Eso fue en enero, todavía tendría que dar muchas vueltas el club para anunciar la continuidad del entrenador catalán y menos de un mes después, despedirlo. Flick cenó la noche del martes con Joan Laporta y varios directivos ya en la Ciudad Condal, y el miércoles se hizo oficial su contratación.

Como siempre cuando un preparador nuevo llega al Camp Nou, varias palabras salen a flote, especialmente una: "estilo". Es un club particular el Barça y la llegada de Flick supone romper con parte de la tradición de los últimos tiempos. El germano es un entrenador sin contacto directo con el Barça o con la escuela holandesa, algo pocas veces visto en 20 años. Las excepciones son el efímero paso de Quique Setién y el Tata Martino. El resto: Rijkaard, Guardiola, el desgraciadamente fallecido Tito Vilanova, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Koeman y Xavi. Incluso algunos de ellos tuvieron problemas pese a ese pasado. A Luis Enrique se le echaba en cara que jugara demasiado directo, pero su idea era llevar el balón cuanto antes a Messi, Neymar y Luis Suárez. Terminó teniendo éxito y ganando y las victorias hacen que los debates sean menos. A Valverde, que fue azulgrana con Cruyff, también se le acusaba de no ser fiel al estilo oficial. Flick no tiene ese pasado barcelonista, pero... "La filosofía que tiene el club encaja muy bien con la mía. Posesión de balón y fútbol ofensivo, son los aspectos que me gustan", aseguró el alemán, sus primera palabras, a los medios oficiales del club. Lo sufrió el propio Barcelona, pues el histórico 2-8 que encajó del Bayern en los cuartos de la Champions de la pandemia, en Lisboa en 2020, fue con Flick en el banquillo de los alemanes. Sí hay una relación a distancia entre el nuevo preparador y el conjunto catalán: Hansi era el segundo de Löw en la Alemania que se proclamó campeona del mundo en 2014, un equipo que siempre mostró admiración por la España ganadora de Eurocopa (2008)-Mundial (2010)-Eurocopa (2012) que bebía muchísimo del Barcelona, que era el equipo referente esos años.

De Musiala a Lamine Yamal

"El Barça tiene una de las mejores canteras del mundo. En el primer equipo hay una gran mezcla entre jugadores expertos y jóvenes con mucho talento y creo que debemos trabajar para que puedan mejorar", dijo también, para responder a otra de las incógnitas abiertas con el nuevo entrenador: qué papel dará a los jugadores de La Masia. Tampoco parece que le vaya a temblar el pulso a la hora de apostar por los chavales. A Musiala, la estrella del Bayern Múnich y el jugador más determinante en el ataque de la selección alemana, lo hizo debutar él en el equipo bávaro con solo 16 años, la edad que tiene ahora Lamine Yamal. Con el extremo caben pocas dudas sobre su papel protagonista. Más complicada es la gestión de otros futbolistas como Cubarsí, Fermín o Héctor Fort, algunas de las apuestas de Xavi.

Reencuentro con veteranos

Respecto a los veteranos, a varios ya los conoce. A Lewandowski con el Bayern, y sacó el mejor rendimiento. El "9" puede ser uno de los más beneficiados con la salida de Xavi, que en las últimas jornadas lo sustituía casi siempre (lo hizo en siete de los últimos diez partidos de Liga; solo dos los jugó completos y el otro se lo perdió por sanción). A Gündogan y a Ter Stegen los tuvo a sus órdenes cuando fue el primer entrenador de la selección alemana.

El Barça, "todos juntos", como quiere Flick, tiene que empezar a planificar el año, empezando por las salidas y los fichajes (Kimmich está más que complicado), entre los que está el futuro de los cedidos Joao Félix y Cancelo.