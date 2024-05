Xavi, tras Messi y Koeman: tres leyendas del Barcelona se van por la puerta de atrás

Lo que se ha vivido en el Barcelona las últimas dos semanas ha sido un despropósito. Era como si se estuviera acudiendo a un funeral y el “muerto” no sabía que era él mismo. Joan Laporta, el presidente de la entidad, tenía sentenciado a Xavi desde que dijo antes de jugar ante el Almería aquello de que iban a tener difícil competir con el Real Madrid o los grandes de Europa porque partían en desventaja por la situación económica. No era la primera vez que el entrenador azulgrana hacía un comentario en ese sentido, y es algo que todo el mundo ve, por mucho que el presidente diga que no cambiaría a ningún futbolista de su equipo por los del Real Madrid, o que Dembélé es mejor que Mbappé. Lo tiene que decir, otra cosa es que se lo crea. Quiere vender optimismo el presidente y esas palabras de Xavi le enfurecieron. Parece absurdo despedir a un entrenador por eso, aunque Bernd Schuster ya vivió algo parecido en el Real Madrid. Ha sido sólo el detonante definitivo, la excusa para Laporta, que no confiaba en el entrenador.

Del "or-gullosos" al despido

Desde que Xavi pronunció su epitafio, ha sido sonrojante todo lo que ha ocurrido. Laporta ya no viajó a Almería y empezaron las filtraciones de que iba a despedir a Xavi, pero al entrenador le daba largas y en las conferencias de prensa éste sólo decía: “Yo no sé nada, no ha cambiado nada, estamos preparando la próxima temporada”. Y después de eso, le comunican que no seguirá dos días antes del último partido de Liga. Hay que esperar a la conferencia de prensa de Xavi mañana, ahora que ya sí sabe que el “muerto” es él. Y no ha trascendido qué sucederá con el año que le queda de contrato. Xavi siempre ha dicho que no habría problemas, que él es "culé" por encima de todo, a ver cómo encaja este despido tan sorprendente, que llega apenas unas semanas después de que se anunciara su continuidad. "Debemos estar or-gullosos del entrenador que tenemos", dijo Laporta, y cortó la frase para darse unos abrazos y unas carantoñas con el técnico.

Llegados a este punto y todas las filtraciones que hubo, el despido parecía el único camino lógico, porque en caso contrario el proyecto del año que viene ya hubiera empezado herido por la evidente falta de confianza del máximo mandatario en su preparador. Otra cosas son las formas. La noticia se la dio el presidente “en un encuentro en la Ciudad Deportiva Joan Gamper”, según dice el club en un comunicado. “Han estado presentes el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, y el director deportivo, Anderson Luís de Souza, Deco, así como los asistentes de Xavi, Òscar Hernández y Sergio Alegre”, añade, antes de dar las protocolarias gracias.

Flick y los canteranos

Xavi es el segundo futbolista con más partidos en la historia del Barcelona: 767, sólo superado por los 778 de Leo Messi. Fue capitán y ganador de 27 títulos como azulgrana. Su llegada al banquillo parecía la combinación ideal porque conoce la filosofía. El curso pasado ganó la Liga y la Supercopa de España, pero éste no ha podido darle continuidad, aunque sí ha apostado por jugadores como Lamine Yamal y Cubarsí. Esta por ver qué decisión toma con ellos Ansi Flick, que será el relevo, un técnico de fuera que puede ser más objetivo con los canteranos o menos sentimentalista. Cualquier seguidor barcelonista pensó que con Xavi podría repetirse algo parecido a lo que sucedió con Guardiola, pero, efectivamente, la situación no es la misma. El próximo domingo se sentará en el banquillo ante el Sevilla por última vez.

El triste adiós de Messi

Esto sucede en 2024. Un mito que se va maltratado. En 2021 lo hicieron otros dos. Para empezar, el gran referente, Leo Messi, que se marchó del Camp Nou llorando pocas semanas después de llevarse una gran alegría al ganar la Copa América con Argentina, quitándose con ello el sambenito de que no ganaba nada con su selección. Todo estaba acordado para que Leo siguiera en el club, pero cuando viajó a Barcelona para cerrar el acuerdo... Hicieron números y no salían las cuentas, no podían renovarlo, cuando el “10” estaba convencido de hacerlo un año después de anunciar que quería irse. ¿Esta el Barcelona en una situación particular o no, cuando no pudo ni retener al futbolista más importante de su historia cuando él deseaba hacerlo?

La marcha del argentino trastocó los planes de Ronald Koeman, que en ese momento era el entrenador y que también dio un discurso similar al de Xavi. Laporta mantuvo al neerlandés, pero sólo unos meses, para despedirlo en octubre en el avión de vuelta después de la derrota en Vallecas. Koeman fue el autor del gol de la falta que dio al Barcelona su primera Copa de Europa, contra la Sampdoria en Wembley en 1992.

Fue la segunda de las tres leyendas en dejar el club por la puerta de atrás.