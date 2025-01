La última de Fabio Coentrao, el ex portugués del Real Madrid, con la Policía

Fabio Coentrao, el que fuera lateral izquierdo del Real Madrid y la selección portuguesa y que dejó varios episodios memorables por sus despistes, entre otras cosas, ha vuelto a ser noticia al estar involucrado en un caso de pesca ilegal en Póvoa de Varzim, unalocalidad costera al norte de Portugal, donde se descubrió una operación irregular en un almacén vinculado a él.

Las autoridades portuguesas llevaron a cabo una inspección en el puerto pesquero de esta localidad, lo que resultó en el hallazgo de una tonelada de marisco almacenado ilegalmente. Este almacén, alquilado por Coentrão, era la base de un negocio que operaba sin licencia desde hacía siete meses.

Durante la inspección llevada a cabo se descubrieron 12 tanques llenos de agua de mar que albergaban diversas especies marinas, como langostas, camarones y centollos. Estas especies, altamente cotizadas en el mercado gastronómico, son un recurso valioso que requiere estrictos controles para su captura, almacenamiento y comercialización.

Así, de los 1.000 kilogramos de marisco almacenados, 760 carecían de la documentación necesaria para garantizar su procedencia legal, mientras que los restantes 260 kilogramos contaban con factura. Sólo que el negocio no tenía licencia.

La Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), el organismo portugués encargado de la seguridad alimentaria y la vigilancia económica, había advertido previamente sobre las irregularidades del negocio y ordenado su cierre. Sin embargo, la actividad continuó, lo que llevó a la intervención definitiva de las autoridades. La ASAE, como órgano de policía criminal dependiente del Ministerio de Economía, tiene la responsabilidad de evaluar los riesgos en la cadena alimentaria y garantizar el cumplimiento de las normativas en actividades económicas. Este caso subraya la importancia de respetar las regulaciones establecidas para proteger tanto el medio ambiente como la salud pública.

El paso de Fábio Coentrão del mundo del fútbol al mar no fue una decisión repentina ni carente de sentido. Retirado del fútbol profesional en 2021, tras una carrera en la que llegó más alto de lo esperado, decidió dedicarse a una actividad que conecta profundamente con sus raíces familiares. Proveniente de una familia con una larga tradición en la pesca, Coentrão posee actualmente cuatro barcos y ha mostrado un compromiso evidente con esta industria.

En varias entrevistas, el exfutbolista ha expresado su pasión por el mar, una inclinación que siempre sintió más cercana que el propio fútbol. “No es que no me guste el fútbol, pero esa no es la vida que quiero. Me gusta la vida del mar”, declaró en una ocasión.