La última locura en el fútbol: se tira de un segundo piso como castigo por la Liga Fantasy

El fútbol a vece lleva a los aficionados a cometer locuras que van más allá de los razonable y el último reto viral ha hecho saltar todas las alarmas.

Las ligas fantasy ofrecen a los aficionados una experiencia única que combina su pasión por el futbol con la emoción de la competencia virtual. A través de estas plataformas, los participantes tienen la oportunidad de convertirse en directores técnicos virtuales, creando y gestionando equipos compuestos por jugadores reales de las diferentes ligas y competir con su alineación contra otros usuarios. La posibilidad de competir contra amigos, convierte a las fantasy en una experiencia inmersiva que lleva a cada participante a demostrar su conocimiento sobre el futbol y su habilidad para tomar decisiones tácticas.

En este caso, no existen las divisiones y el peor no puede bajar a segunda, ni el mejor subir a primera. El jugador que consigue menor puntuación debido a que la selección de 11 futbolistas no ha conseguido lo que se esperaba, debe realizar un 'castigo' que lo deje en ridículo. Lo habitual era que las redes sociales se llenasen de bailes graciosos, disfraces ridículos o escenas cómicas, pero ahora, en Vigo, han llegado a tirarse desde un balcón ubicado en el segundo piso como parte de ese ritual.

En el vídeo se ha hecho viral en los últimos días, se ve a un joven arrojándose desde el balcón del segundo piso de una casa en Vigo y cayendo sobre unos arbustos. Por suerte, salió ileso de la caída.

La cuenta de Tik Tok que lo colgó bajó el nombre 'Castigo Fantasy Jornada 4' ya lo ha borrado, aunque ya había tenido decenas de miles de visualizaciones, y la escena todavía puede presenciarse en otras redes sociales como Twitter, donde cuenta con casi 700.000 reproducciones.