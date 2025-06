La felicitación de Nadal a Alcaraz por su triunfo ante Sinner en la final de Roland Garros

Roland Garros 2025 empezó de forma increíble y ha terminado de forma tremenda. Comenzó con el fantástico homenaje a Rafa Nadal, la leyenda del torneo francés, 14 veces campeón en la Philippe Chatrier. Las proezas del balear quedaron en la memoria de todos, pero también inmortalizadas con una placa en esa pista en la que tanto ganó, y donde sólo perdió tres veces, más una en los Juegos de París.

El torneo concluye con una de las finales más espectaculares de la historia entre Alcaraz y Sinner. Nadal sabe lo que es disputar ese partido. Nunca perdió en él, 14 de 14, y nunca necesitó llegar al quinto set para vencer. Sí lo ha tenido que hacer Alcaraz para levantar por segunda vez la Copa de los Mosqueteros. Es más, remontó hasta tres pelotas de partido en el cuarto parcial.

Fue una batalla épica, y muy poco después de las cinco horas y 29 minutos que duró, Nadal dejó su impresión en redes sociales.

“¡Qué final de Roland Garros tan increíble! ¡Enhorabuena Carlos Alcaraz! Congrats also Jannik Sinner for the great battle [enhorabuena también a Sinner por la gran batalla”, escribió Rafa, que quiso dar valor también al partidazo del italiano.

Alcaraz y Nadal compartieron pista en los Juegos Olímpicos de París, en el dobles, dejando una de las mejores imágenes de la cita más importante del deporte mundial, aunque no llegaran a las medallas.