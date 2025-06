MotoGP: El pleno de Marc Márquez en un fin de semana que nadie había hecho en diez años

Desde que las Sprint llegaron a MotoGP, 37 son los máximos puntos que un piloto puede conseguir un fin de semana. Antes el límite era 25, pero ahora hay una propina en la carrera corta para que los sábados tengan más «chicha». Por eso, en la cena que compartieron el miércoles, ya en Motorland, Álex le dijo varias veces a Márquez: «Eres míster 37».

Se trataba de meterle algo de presión en la previa de un fin de semana en el que Marc era algo más que favorito y no podía fallar. La única opción que tenía su hermano pequeño era que se pusiera nervioso y cometiese un error como el de Austin. Pero hacía falta algo más que unas bromas en los postres para evitar lo que todo el mundo esperaba: que el «93» arrasara y no dejase ni las migas en la cita de Alcañiz. Allí, el 1 de septiembre de 2024, volvió a ganar 1.034 días después de la última vez y sumó su primera victoria con Ducati. Ahora, ha vuelto a hacer doblete en la pista aragonesa, con un dato que deja muy claro su dominio: hacía diez años que nadie había liderado todas las sesiones de un fin de semana, desde el primer libre del viernes hasta la carrera del domingo, y eso es lo que hizo Marc Márquez, devorarlo todo, como en Sachsenring 2015, porque el último que lo había conseguido había sido él. «Tanto en el Sprint como hoy (por ayer) hemos gestionado de la mejor manera posible y hemos cumplido el objetivo que tocaba hacer si queremos luchar por este Mundial, en circuitos buenos hay que sacar los máximos puntos posibles», explicaba Marc, que sentía no haber dado opción a la emoción. «Era una victoria obligatoria. Ya sabéis que a mí me encantan las carreras de batalla, de cuerpo a cuerpo, pero ya ayer quería hacer este tipo de carrera, de salir e imponer yo el ritmo, controlar yo, y decidir cuándo tirar y cuándo gestionar la distancia con el segundo», continuaba explicando lo que había pasado en pista.

Esta vez sí salió bien, sin patinazos, y se puso en cabeza una vez y para siempre. No quiso exagerar en las primeras vueltas, pero poco a poco fue subiendo el ritmo hasta unos últimos giros en las que batió varias veces la vuelta rápida sin que le hiciese falta. Pero prefería estar enfocado y no aflojar y despistarse. Su único rival era él y no estaba dispuesto a liarse otra vez. «Salían fácil (las vueltas rápidas), apretaba y salían bien. Pero ha habido un momento a falta de seis vueltas que he entrado en bucle mental, que no sabía ni en qué curva estaba. Así que para evitar riesgos he preferido apretar un poco más», decía en Dazn.

El «pit lane» de Motorland se convirtió después del podio y la rueda de prensa en una fiesta de los dos hermanos Márquez, los reyes de Aragón, con guerras de champán, viendo quién mojaba más a quien, y el color rojo de Ducati oficial mezclándose con el azul de Gresini. «La gente ya lo toma como algo normal, y no lo es», decía la madre de la pareja, Roser Alentá, dividida entre los dos boxes. No quiere ni imaginarse un cuerpo a cuerpo entre ambos en una última vuelta y amenaza con enfadarse con ambos si la hacen sufrir demasiado.

De momento, todos disfrutan en el universo Márquez, con Marc disparado hasta los 32 puntos con su hermano y hasta los 93 con Bagnaia. Álex está en el medio y mira hacia los dos lados. «Para mí es buena noticia no sólo estar segundo a una distancia considerable, pero no mala del primero, sino también estar tantos puntos por delante de Pecco». Ha sido segundo en 7 de 8 Sprints y en 4 de 8 domingos; nadie ha estado tan cerca hasta ahora de «míster 37».