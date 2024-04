La última de Zapatero: defiende a Xavi y presume de haber dado suerte al Barça

Tras la polémica derrota ante el Real Madrid, el futuro de Xavi Hernandez vuelve a ser un asunto clave para los culés. La derrota en la final de la Supercopa ante el Real Madrid lo dejaron en la cuerda floja y la humillante goleada del Villarreal le daba la puntilla definitiva al dejar casi imposible el objetivo de LaLiga. Harto de las críticas y de un ambiente cada día más irrespirable, el técnico blaugrana anunciaba su adiós. Una decisión que ahora ya no parece tan firme, ya que según los medios catalanes el técnico parece dispuesto a quedarse.

Y en medio de las especualciones sobre su futuro, el último en pronunciarse ha sido el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Confeso culé, no ha dudado en elogiar la figura de Xavi Hernández y salir en defensa del todavía entrenador del F.C. Barcelona. "A mí me cae muy bien Xavi Hernández. Cuando era presidente tuve la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones y me parece una persona inteligente", dijo el político socialista tras presentar su libro 'Crónica de la España que dialoga' en el Cercle d'Economia de Barcelona.

Asimismo, no dudó en presumir de dar suerte a Barça durante la etapa que estuvo al frente del Gobierno. "Como Presidente del Gobierno tuve la fortuna que vi ganar al Barça en las finales de la Champions de París 2006 y Roma 2009. Puedo decir que le di suerte al FC Barcelona".

Esta no es la primera vez que Zapatero hace mención a la situación del club blaugrana. El pasado mes de febrero, Zapatero expresó su descontento ante los resultados del equipo y la falta de éxito en la apuesta por Xavi Hernández como técnico. El ex presidente manifestó su simpatía hacia el exjugador y su pesar por el rumbo que ha tomado la temporada. "Me sabe mal que no haya funcionado" afirmó en el ciclo Foros de Vanguardia.

"Me atacaron por ser culé"

"Estoy disgustado por los resultados y porque Xavi Hernández me cae muy bien. Hablé con él alguna vez cuando era jugador en activo y yo era presidente. Me pareció una persona inteligente y capaz. Me sabe mal que esto no haya salido bien. Hay mucho lío en el Barça, pero los colores... A mí me criticaron por ser del Barça", explicó Zapatero.

Asimismo Zapatero lamentó que durante su etapa en el Gobierno fuera atacado por ser culé y explicó la razón por la que se hizo del Barça. La conexión se remonta a los años 50-60, cuando un jugador llamado César, originario de León, se unió al Barcelona. La relación personal de César con el padre de Zapatero fue determinante para la elección del equipo.