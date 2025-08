El verdadero comienzo de Xabi Alonso en el Madrid

Varias veces repitió Xabi Alonso en su última rueda de prensa que el Mundial de Clubes, y la derrota frente al PSG, era el final de la temporada 2024-25 y no el comienzo del curso 2025-26, que arranca ahora después de algo más de tres semanas de vacaciones y con sólo dos por delante para poder trabajar. Quería dejar claro el técnico vasco que su verdadero Real Madrid se vería después de unos días de descanso y no en su debut en un torneo nuevo entre dos ejercicios. En Estados Unidos, recién llegado, se centró en ganar los partidos que tenía por delante, repartir minutos y buscar el rendimiento inmediato para intentar levantar el título. La aventura llegó hasta semifinales y hasta ahí las conclusiones sobre lo que se vio, tanto para lo bueno como para lo malo. Quería Xabi separar bien las dos cosas y recordar que, desde este lunes, con el regreso a los entrenamientos tras el parón, sí que se va poder evaluar de manera total su trabajo, que va a ir más allá, no solo en la construcción de la idea de juego y el esquema, también en la toma de decisiones sobre la plantilla en cuanto a llegadas y salidas.

«Va a ser un inicio desde cero de la nueva temporada, no desde el Mundial de Clubes. En todo este campeonato no ha habido decisiones para el futuro. El contexto será diferente después de las vacaciones», confesaba en la sala de prensa del Hard Rock Stadium tras la derrota ante el París Saint Germain, que no quería que fuese un lastre para el futuro. «Empezamos una etapa de descanso, de refrescar un poco las cabezas, que lo necesitamos. No lo olvidamos (la goleada ante los franceses), pero no la arrastramos para el futuro», añadía antes de darles vacaciones a los suyos.

Desde el 9 de julio, han sido 25 días de vacaciones, que sí cumple con lo establecido en el convenio colectivo, pero lo que no está acorde con lo firmado son las dos semanas que va a tener por delante antes del primer partido de Liga ante Osasuna, el martes 19 de agosto en el Bernabéu. La petición de aplazamiento del Madrid, y con la que su rival estaba de acuerdo, ha sido rechazada tanto por la Liga como por la Federación, con lo que los blancos van a tener menos tiempo entre dos temporadas que nunca en los últimos cuarenta años, incluyendo el verano de la pandemia.

Por la mañana, pruebas médicas

El Real Madrid arrancó este lunes con las pruebas médicas a los futbolistas por la mañana y un entrenamiento por la tarde para empezar a aclarar ideas. El único amistoso previsto será el martes 12 ante el Tirol en Austria y ocho días después llegará la hora de competir. Hasta ese momento, Xabi está convencido de que tiene margen para ir instalando su idea de presión alta y poco espacio entre las líneas y también para tratar de mejorar la plantilla, lo que incluye tanto las salidas como posibles llegadas. Un proceso en el que quiere participar. «Durante el Mundial no hablamos de la composición de la plantilla. Pero ahora sí que estamos con la idea de poder mejorar, y margen hay», decía el vasco, que estaría encantado de fichar un mediocentro puro que ordene el juego ahora que, después de muchas temporadas, en la plantilla no hay ninguno de los miembros de la sala de máquinas de la última gran época: Casemiro, Kroos y Modric.

Un central sería la otra gran petición de Xabi, mientras que en las salidas los nombres más pronunciados son los de Rodrygo, Alaba y Ceballos, aunque ninguna de esas marchas es sencilla mientras el tiempo va pasando. El nuevo técnico estará pendiente al trabajo en los despachos mientras despliega su nuevo método sobre el césped de Valdebebas con poco espacio para las pruebas. El resultado se tendrá que ver ya con fuego real, con los primeros puntos en juego con tres partidos (Osasuna, Oviedo y Mallorca) antes de que termine agosto.