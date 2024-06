La vidente que predice el campeón de la Eurocopa con espárragos: acertó la renuncia de Harry y Megan o la fecha de la muerte de Isabel II

Este viernes arrancará la Eurocopa en Alemania y 24 equipos -entre ellos España- buscarán la gloria o al menos llegar lo más lejos posible. Las casas de apuestas van perfilando sus predicciones. Inglaterra es una de las grandes novedades para los apostadores. Las casas la ponen como la selección ganadora, con una cuota de 4,33 euros, seguida por Francia (5,00 euros), Alemania (5,50 euros), Portugal (8,50 euros), España (9,00 euros) y hasta la sexta posición se encuentra la defensora del título Italia, su coronación se paga a 15,00 euros.

Pese a estos valores, la final que más se pronostica es Inglaterra – Alemania, con una cuota de 10,00 euros, seguida por Francia – Alemania con 12,00 euros y Francia – Portugal con 15,00 euros. Pero más allá de las apuestas o de la IA, una vidente se atreve a pronosticar el ganador de la competición continental con un sorprendente método: espárragos. Se trata de Jemima Packington, de 67 años, que aconsejó a los jugadores dirigidos por Gareth Southgate que mantengan el ánimo en tierras germanas ya que el mensaje que le dieron los espárragos aventuran una gran fiesta.

Entre sus hitos, se adjudica haber advertido sobre el Brexit, la fecha de la muerte de la Reina Isabel II y la renuncia de Harry y Meghan a la Familia Real, según elManchester Evening News.

"Vendrá a casa"

“Mucha gente me ha preguntado cómo le iría a Inglaterra en la Eurocopa, así que he estado analizando los lanzamientos muy de cerca. Y siguen señalando tres palabras en particular: 'It’s coming home' (está volviendo a casa)”, en relación a una conquista del título por parte de la selección inglesa que lleva 58 años desde la única Copa del Mundo que consiguieron los Tres Leones en 1966. En 2021, perdieron por penaltis la final de la Eurocopa ante Italia en Wembley.

La vidente destaca la importancia de Harry Kane en el torneo: “Los aficionados ingleses tienen todo el derecho a ser positivos y optimistas si nos guiamos por los lanzamientos de espárragos. También puedo ver a Harry Kane siendo muy fuerte. Valdrá la pena verlo y será un jugador destacado en este torneo”, indicó, refiriéndose al delantero del Bayern Múnich.

Jemima dice que sus predicciones tienden a tener una tasa de éxito alta: “Nunca suelo estar muy equivocada. Por lo general, tengo entre un 80 y un 90 por ciento de precisión en mis predicciones. Reviso mis predicciones cada año y pienso: ‘Sí, eso sucedió, sí, eso sucedió’. De vez en cuando me equivoco un poco y no he leído del todo correctamente”.

Packington aseveró que comenzó a adivinar cuando era niña después de heredar el don de su tía, quien solía leer las hojas de té. “Mi técnica no ha cambiado y todavía lanzo los espárragos e interpreto los patrones en ellos. Ver los patrones para mí es instantáneo, posiblemente sea porque he tenido años de práctica”, añadió. Utiliza espárragos frescos de Worcestershire cultivados en el valle de Evesham, el principal proveedor de esta verdura en el Reino Unido.

Inglaterra iniciará su torneo el domingo 16 de junio contra Serbia en Gelsenkirchen. Luego, los Tres Leones jugarán contra Dinamarca en Frankfurt el 20 de junio antes del último partido del grupo contra Eslovenia en Colonia el 25 de junio.