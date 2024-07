Wirtz: de romperse el cruzado a ser una amenaza para España y la sensación de Europa en el Bayer de Xabi Alonso

El protagonista de esta sección hoy podría ser un hombre que no está en la Eurocopa. Es más, ya no es futbolista, es entrenador, pero su impacto en la Bundesliga y en el fútbol europeo en esta histórica temporada del Bayer Leverkusen (campeones invictos de la Bundesliga y la Copa; finalistas de la Europa League, el único partido que han perdido en todo el curso, contra la Atalanta), se hace notar en la selección de Alemania. Es Xabi Alonso.

Si en el pasado Mundial de Qatar no había futbolistas del Bayer, en esta Euro hay tres, pero no están de relleno. Los tres son titulares. Está el guardián de todos Andrich; el duro central Tah (se perdió por sanción los octavos con Dinamarca y su sustituto, Schlotterbeck, rindió de maravilla y también tiene opciones de ser el compañero de Rüdiger ante España), que a los 28 años está jugando su primer gran campeonato, porque a la Eurocopa de 2016 fue pero no tuvo minutos; y, por supuesto, está Florian Wirtz.

Messi, su ídolo

Para ser honestos, el talentoso centrocampista sí hubiera sido llamado para la última Copa del Mundo, pero se lo impidió que en marzo de 2022 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Mientras su selección caía en la primera fase, él apuraba su puesta a punto. Se estrenó por fin en partido oficial de la Bundesliga en enero de 2023, después de probar en unos amistosos. En febrero ya era un arma más a la órdenes de Xabi Alonso, que dice de él: "Florian es un regalo para mí como entrenador. Es un jugador diferente al resto". Y lo compara incluso con Messi por la capacidad de saber el momento justo para dar el pase preciso. "No se trata de hacer siempre el movimiento más bonito, sino el mejor y más inteligente. Florian puede hacerlo. Por eso es tan bueno".

Leo, precisamente, era el ídolo del joven Wirtz, que también es un entusiasta del fútbol de Joao Félix. Retrocediendo un poco más en el tiempo, de niño, el medio tenía claro lo que quería ser: su madre conserva el papel del colegio en el que debían escribir en qué les gustaría trabajar. En él pone: jugador de fútbol.

Familia de futbolistas

En realidad, la locura por el balón es generalizada en la familia. Hans-Joachim, el padre, lo entrenó en el juvenil del Brauweiler, uno de los equipos de la localidad en la que nació (Pulheim), en el que también jugaba su hermana Juliane. Él pasó por las categorías inferiores del Colonia y después se fue a las del Leverkusen. Su rotura de cruzado fue jugando precisamente contra el Colonia. Ella también acabó en el Leverkusen, pero el verano pasado fichó por el Werder Bremen.

Récords de precocidad

Florian batió muchos récords de precocidad. Fue el jugador más joven en debutar con el Bayer al hacerlo el 18 de mayo de 2020 con 17 años y quince días (después, en 2021, le superaron Sertdemir y el español Iker Bravo, que se estrenaron sin haber cumplido los 17); y el más novato en la historia de la Bundesliga en marcar un gol, con 17 años y 34 días (después le batió Moukoko, con el Borussia Dortmund: 16 años y 28 días). En la selección desfiló por todas las inferiores de Alemania y fue campeón de Europa sub’21, categoría que le correspondería, pero desde hace tiempo dio el salto. Con 21 años, ha jugado 22 partidos con la absoluta. Debutó en la convocatoria siguiente a la última Eurocopa y la grave lesión le supuso sólo un parón, pues ha vuelto más fuerte.

En algún momento se debatía en Alemania si tenía que jugar Wirtz o Musiala. Nagelsmann tiene la respuesta: los dos. Doble amenaza para España.