El camino de Andrich a la élite: de las fiestas nocturnas a ser el escudero de Kroos y el equilibrio de Alemania

La carrera de Robert Andrich ha sido atípica, de crecimiento muy lento. Hasta los 25 años (le faltaba un mes para cumplirlos) no debutó en la Bundesliga. Con esa edad, de la mayoría se diría que si no ha llegado a la élite ya no lo va a hacer, pero el centrocampista tuvo que pasar por una serie de procesos. Nació en Postdam y jugó en las categorías inferiores del Hertha de Berlín. "Vivía con otros dos futbolistas. La liga regional (la cuarta categoría) no era buena, éramos mucho mejor que los rivales, pero el club no quería ascender y era imposible descender con ese grupo de jugadores, por lo que todo era relajado. Entonces los miércoles salía un rato, a veces terminaba a las seis de la mañana y dormías dos horas antes de entrenar", contó en una entrevista a la web oficial de Bayer Leverkusen.

De Tercera a la Bundesliga

La etapa de aprendizaje de Andrich no había terminado. No llegó a debutar en el primer equipo del Hertha y se fue al Dynamo Dresden, de Tercera División. Su época de salir de fiesta seguía y cuando en 2016 el equipo ascendió, apenas jugaba, y eso le frustró y le hizo reflexionar. La madurez llegó con el siguiente salto, al Wehen Wiesbaden. "Busqué un club de Tercera que tuviera la ambición de ascender. El equipo practicaba un fútbol proactivo que se adaptaba a mi estilo, conocí a mi esposa... Todo fue hacia arriba", explicó. La temporada siguiente estuvo en Segunda en el Heidenheim y en 2019 por fin llegó a la Bundesliga, al Union Berlín, del que formó parte dos cursos hasta fichar por el Bayer Leverkusen en 2021.

Sus tatuajes

Con Xabi Alonso ha sido protagonista esta campaña histórica para su club por el doblete, Bundesliga y Copa, que han logrado sin perder. No empezó siendo titular, ya que la pretemporada fue complicada porque se estaba recuperando de una fractura metatarsiana. Jugaba más Palacios, pero una lesión muscular del argentino le fue dando más minutos a Andrich, que se terminó convirtiendo en uno de los hombres del campeonato. Los dos títulos ya se han unido al catálogo de tatuajes que tiene en su cuerpo, comandados por tres leones en la espalda. "Al principio, tenían un significado: el pergamino en mi pecho encajaba bien y quería poner una fecha importante, la del nacimiento de mi hija. La brújula de arriba es estética y Virgo en mi brazo es mi signo del zodíaco. Ahora los tatuajes tienen motivos más visuales", describió en "Bild".

El equilibrio de Alemania

Ya antes de ser indiscutible en el Leverkusen de Xabi, Nagelsmann lo convocó con Alemania por primera vez, en octubre de 2023. La "Mannschaft" lleva unos años de depresión y el seleccionador piensa que la clave está en el centro del campo. Después, Kroos anunció su regreso y la figura de Andrich tomó todavía más sentido, para hacer de escudero del madridista, o ya exmadridista, pues ha anunciado su retirada; y de Gündogan. "Buscaba un jugador de perfil diferente. Es importante que no solo encontremos a los de más talento individual y con más nombre", analizó Nagelsmann, que prescindió de figuras como Goretzka.

Andrich es el que corre por todos, el que se enfrenta al árbitro, el que hace la falta en el momento adecuado... "Pero también puedo dar dos o tres buenos pases", defiende él, que cuando era más joven, aparte de los entrenamientos con el equipo tenía más en casa con su padre, que también fue futbolista. "Intento apoyar al equipo cuando se pierde el balón y molestar a algunos rivales, pero también ser una amenaza de gol", describe Andrich. El tanto que marcó a Suiza era el primero con Alemania... Pero lo anuló el VAR. Espera lograr otro ante Dinamarca hoy en los octavos de final, y que suba al marcador.