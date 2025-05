Un futbolista de un equipo español, rescatado tras caerse en las rocas por un selfie

Zakaria Eddahchouri, delantero neerlandés del Deportivo de La Coruña, fue protagonista de un incidente el pasado sábado, cuando sufrió una aparatosa caída en la zona de rocas del paseo marítimo de La Coruña. El suceso ocurrió alrededor de las 23:00 horas, poco después de que Eddahchouri hubiera sido titular y disputado los 90 minutos en el partido liguero ante el Granada en Riazor.

Eddahchouri se encontraba en la zona del paseo marítimo de Os Pelamios, acompañado por su hermano y otras personas. El futbolista, al intentar hacerse un selfie sentado en la balaustrada, perdió el equilibrio y cayó desde una altura estimada de cinco a seis metros hasta la zona rocosa situada bajo el paseo. La caída fue accidental y se produjo mientras el jugador disfrutaba de un momento de ocio tras el encuentro deportivo.

Al no poder salir por sus propios medios y quedar atrapado entre las rocas, fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia. Los bomberos de La Coruña acudieron rápidamente al lugar, utilizando una autoescalera para rescatarlo desde el paseo marítimo. La Policía Local colaboró cortando la vía para facilitar el acceso del camión de bomberos. Además, se movilizó un helicóptero de Salvamento Marítimo (Helimer) para iluminar la zona y estar preparado en caso de que el rescate por tierra no fuera posible, aunque finalmente no fue necesaria su intervención aérea ni acuática, ya que Eddahchouri no llegó a caer al mar.

Estado de salud

Tras el rescate, una ambulancia del 061 trasladó al futbolista al hospital de La Coruña para su evaluación y tratamiento. Eddahchouri sufrió heridas leves, principalmente magulladuras y raspones en el brazo y la cara, pero en ningún momento estuvo en peligro grave. Fue ingresado en el hospital para observación y para recibir atención médica, aunque el club confirmó rápidamente que su estado no reviste gravedad y que evoluciona favorablemente.

El Deportivo de La Coruña emitió un comunicado oficial agradeciendo la rápida intervención de los servicios de emergencia y transmitiendo tranquilidad a la afición. El club informó que Eddahchouri está siendo atendido por el equipo médico correspondiente y que seguirá informando sobre su evolución a través de sus canales oficiales.

Se espera que el delantero pueda reincorporarse a la actividad deportiva en breve, ya que las heridas no afectan a su participación en lo que resta de temporada. El incidente no ha tenido mayores consecuencias físicas para el jugador, más allá del susto y las lesiones superficiales.

Su papel en el Depor

Zakaria Eddahchouri llegó al Deportivo de La Coruña en el mercado de invierno y, desde entonces, ha dejado buenas sensaciones en la delantera del equipo. En los 16 partidos que ha disputado, ha logrado anotar cuatro goles y ha destacado por su movilidad, capacidad de presión y juego aéreo, convirtiéndose en un jugador importante para el técnico Óscar Gilsanz.

El incidente, aunque ajeno a lo futbolístico, ha generado preocupación momentánea en el entorno del club y la afición, pero la rápida respuesta de los servicios de emergencia y la buena evolución del jugador han permitido restablecer la calma en el vestuario blanquiazul.

El Deportivo de La Coruña ha mostrado públicamente su agradecimiento a los bomberos, la Policía Local y los servicios sanitarios por su rápida y eficaz intervención. La noticia ha tenido amplia repercusión en medios locales y nacionales, subrayando la importancia de la prudencia en zonas de riesgo, especialmente en espacios urbanos próximos a la costa.