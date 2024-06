Un futbolista: "Han saltado las alarmas. Hay que votar"

Las elecciones europeas han dejado más cicatrices de lo esperado. Casi todos los países las han analizado como una cuestión de política interna mucho más que como unas elecciones europeas y eso ha provocado muchas reacciones de comentaristas políticos y también sociales y también, aunque menos, futbolísticos.

En España, casi todos los futbolistas han aprendido que hay que callarse cuando les preguntan por política, porque saben que van a perder seguidores si expresan sus ideas, aunque éstas casi siempre caen del mismo lado.

En Francia, las elecciones europeas han sido, junto a Alemania, de las más traumáticas por los resultados de los partidos de ultra derecha. Eso provocó que el presidente Macron convocase elecciones legislativas y que parte de la población se esté concienciando. Entre ellos, los jugadores de la selección, que están concentrados en Alemania para jugar la Eurocopa.

"No es que no quiera posicionarme, pero dada la situación en Francia creo que han saltado las alarmas. Creo que hay que salir a votar. He visto las noticias de la 1 y he visto que uno de cada dos franceses no ha votado. Hay que ir a votar", ha dicho el ex barcelonista Dembélé, acerca de las próximas elecciones. "Se acercan las elecciones legislativas, y la FFF va a poner algo en marcha para que la gente pueda votar por delegación", decía.

Mucho más cauto fue el madridista Mendy, que dio una conferencia de Prensa, algo que no ha sucedido desde que está en España."Cada uno tiene su opinión. Yo tengo la mía y punto. No necesito difundir nada. Lo hemos hablado entre nosotros. Aquí nos han hablado de las delegaciones y cada uno hará lo que tenga que hacer".

No todos los futbolistas franceses son como Dembélé. Otros prefieren mantenerse en silencio, por si acaso: "No hablamos de ello. Nos dijimos que teníamos que preparar una competición de fútbol. Intentamos mantener la concentración en el fútbol", aseguró Coman. Upamecano también prefirió no mojarse. "No he venido aquí para hablar de política, prefiero hablar de fútbol".