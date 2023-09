Futre: "El Cholo Simeone seguirá en el Atlético hasta que él quiera"

Paulo Futre (28-2-1966, Montijo –Portugal–) es uno de los mitos del Atlético y analiza con LA RAZÓN el derbi en el Cívitas Metropolitano. La leyenda portuguesa del Atlético también se adentra en la polémica que ha rodeado la cesión de Joao Félix al Barcelona.

¿El gol en el minuto 95 del portero de la Lazio sólo le puede pasar al Atlético?

Fue un momento duro y me quedé triste. Pero luego dije... ¡Coño, que esto es un punto! ¡Un punto! Y un punto en Champions fuera de casa es siempre muy positivo. El Atlético hizo un segundo tiempo fantástico y podía haber rematado el partido mucho antes. El fútbol es así y luego te marca el portero rival. Repito, un punto fuera es algo muy, muy bueno. Esto es Champions.

¿Eso hace daño mentalmente para el derbi?

Es una jugada a balón parado y puede pasar. ¿Cuántas veces ha pasado ya algo como eso? Millones... Pero yo creo que hoy los jugadores del Atlético ya ni se acuerdan y tienen la cabeza en el derbi. Es mejor que fuese un error en lo colectivo porque si es en lo individual luego te comes más la cabeza.

¿Por qué está teniendo tantas lesiones el equipo?

Es una locura la mala suerte, de locos. Estamos en septiembre y ver todas las lesiones... pero se puede ganar al Madrid porque seguimos siendo un equipazo con grandes jugadores.

Bellingham es otro gran jugador, ¿qué le parece?

Todos sabemos que es un grandísimo jugador, un «crack» que se está adaptando muy bien. Todos sabíamos lo que venía porque en Alemania lo hizo genial.

Barrios también es muy joven y apunta maneras...

Koke, Saúl, Barrios… es un gran centro del campo. Me gusta mucho Barrios porque es un niño, pero tiene mucho mérito todo lo que está haciendo y estoy muy feliz por él. Una pena que esté lesionado.

La renovación de Simeone...

Quiero que sea nuestro Alex Ferguson. Ferguson estuvo 27 años consecutivos. A Simeone todavía le quedan unos 15 años para eso, pero qué te voy a decir de él... ojalá se quede 15 años más.

La anterior temporada se le criticó mucho...

Si el Atlético pierde, Simeone es criticado dos días, pero al tercer día ya no es el entrenador, sino el mito. No conozco a ningún colchonero que diga que Simeone tiene que salir porque es un mito y al mito colchonero no se le echa nunca y se tiene que ir por él mismo cuando lo considere. ¿Me explico? El Atlético es distinto a todos los clubes por cosas así. El Cholo estará hasta que él quiera. ¿Cuántas veces se le ha criticado por perder un partido? Bla, bla, bla... un lío tremendo, pero al siguiente partido en casa la gente está de pie aplaudiendo y eso no pasa en ninguna parte. Desde enero estamos jugando un gran fútbol con un equipo grande, campeón. La segunda vuelta que hizo el Atlético fue de matrícula de honor.

¿Se ve como entrenador?

Entrenando no, pero siempre estuve conectado porque me gusta el fútbol y hablo sobre fútbol.

¿Cómo valora lo de Joao Félix?

Es mi compatriota, adoro a Joao, pero cualquier cosa que diga será polémica y no estoy preparado. Siempre he sido muy directo, he dado la cara cuando jugaba, cuando era director deportivo, también en la tele… pero esta situación es muy complicada para mí porque adoro a Joao y al Cholo y soy portugués y colchonero y me mantuve en silencio hasta ahora. Lo que ha pasado entre ellos ya ha pasado miles de veces entre un entrenador y un «crack». Son problemas que forman parte del fútbol. Lo que no es normal es que varios entrenadores considerados los mejores del mundo no lo quisiesen cedido ni prácticamente gratis. Hay que preguntar a estos fenómenos entrenadores lo que piensan ahora de él en el Barça cuando está triunfando con un sueldo de 400.000 euros netos, unos 800.000 brutos.