Getafe, 0-Rayo Vallecano, 2. Doblete de Camello y tres rojas para los azulones

Terminó feliz el Getafe el año 2023 con una goleada al Sevilla y un empate ante el Atlético en el Metropolitano y llegó a Nochevieja el Rayo preocupado después de perder en El Sadar, caer en casa ante el Valencia y completar ocho partidos consecutivos sin victoria. Los dos se encontraban en el amanecer de 2024 y los papeles se cambiaron. Ganaron los rayistas y no de cualquier manera, con dos goles de Sergio Camello, su delantero centro, que no había visto portería en toda la primera vuelta. Acertó el ex del Atlético en el último minuto de la primera parte y en el primero de la segunda y lo celebró con la rabia propia del atacante al que se le había perdido la puntería.

El doblete lo firmó Camello en medio de las dos primeras rojas que vio el Getafe. Antes de los goles se había ido al vestuario Latasa por dos codazos en la cara de dos rivales. Seguramente en ninguno tuvo ninguna mala intención el ex canterano madridista, y por eso su cara era la de no entender nada de lo que le había pasado. El mismo camino siguió Greenwood después de protestar una falta no pitada en la cara de Figueroa Vázquez, que reaccionó con la roja al escuchar un supuesto insulto en inglés. El tercer expulsado fue Damián, justo cuando había sido cambiado y se iba al banquillo maldiciendo al colegiado.

El Getafe no se había encontrado cómodo en la media hora larga que estuvo con once y después no encontró la manera de poner en peligro a un Rayo Vallecano que necesitaba algo así para recomponer su moral y que supo no complicarse. Lo pudo hacer en un penalti de Aridane a Borja Mayoral que pitó el colegiado y que fue corregido por el VAR. El defensa había tocado el balón y las cámaras lo vieron.

0. Getafe: Soria; Damián (Alderete, min. 69), Djené (Mitrovic, min. 77), Gastón (Aleñá, min. 69), Diego Rico; Greenwood, Milla (Enes Ünal, min. 69), Maksimovic, Jaime Mata (Carmona, min. 57); Borja Mayoral y Latasa.

2. Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, Espino (Chavarría, min. 46); Valentín, Unai López (Ciss, min. 57); Isi, Kike Pérez (Nketiah, min. 46), De Frutos (Bebé, min. 86); y Camello (Falcao, min. 75).

Goles: 0-1, min. 46+: Camello; 0-2, min. 47: Camello.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Espino (min. 4), Kike Pérez (min. 39) y Ciss (min. 91) por parte del Rayo Vallecano, y a Djené (min. 19), Jaime Mata (min. 54) y Alderete (min. 82) por parte del Getafe. Expulsó a Latasa (Getafe) por doble tarjeta amarilla (min. 23 y 39) y a Greenwood (min. 51) y Damián Suárez (min. 70) con roja directa.

Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Cívitas Metropolitano del Atlético de Madrid ante 11.204 espectadores.