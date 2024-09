Giménez carga contra el árbitro del partido: "No fue capaz de entablar una conversación"

José María Giménez fue fundamental en la victoria del Atlético en la primera jornada de la UEFA Champions League. El charrúa marcó en los últimos instantes del partido ante el Leipzig tras una asistencia de Griezmann, quien fue elegido como el jugador del partido y con esto, los colchoneros consiguieron la remontada ante el conjunto alemán en el Metropolitano. Al terminar el encuentro, los micrófonos fueron directamente a buscar a Giménez.

Tras el final del encuentro, Giménez comentó para Movistar Plus: "Empezamos con un despiste en lo defensivo, sabíamos que era un rival que se podía refugiar atrás y salir a la contra, así fue la salida que terminó en gol. El equipo no dejo de luchar, no dejo de soñar y de creer sobre todo. Estamos bien, estamos contentos, disfrutando, agradecido con mis compañeros por darme la confianza de siempre".

Pero no todo fue perfecto, pues en esos últimos instantes del partido, el central se quedó unos momentos a conversar con el árbitro eslovaco Ivan Kruzliak, pues Giménez no estaba de acuerdo con la amonestación que recibió y así lo declaró, "Le estaba diciendo al árbitro que había un jugador de ellos que no tenía espinillera, que tuviera cuidado, y me sacó la amarilla. Son árbitros que a veces se ponen muy nerviosos, no se si por la falta de experiencia o que, me sacó una amarilla que no era necesaria, no fue capaz de entablar una conversación con un compañero de profesión".

Ivan Kruzliak ya había pitado partidos del Atlético en dos ocasiones anteriores, en todos los encuentros en los que ha estado el eslovaco, los colchoneros se han llevado la victoria, la primera ocasión fue en 2018 ante el Brujas (3-1) y la segunda en noviembre de 2023, cuando el Atleti venció al Celtic con un marcador de 6 a 0, en este último, el entrenador del conjunto escocés, Brendan Rodgers, se quejó del colegiado por una tarjeta roja. "Pensamos que no era para roja. Creemos que las imágenes no representan la acción real en el terreno de juego. No fue una entrada dura. Es una roja muy rigurosa", declaró.

El Atlético ya piensa en el partido del domingo frente al Rayo Vallecano, en busca de seguir en la pelea por los primeros puestos de LaLiga EA Sports, mientras que en la Champions se quedaron en la decimosegunda posición de la tabla y su siguiente encuentro será el 2 de octubre cuando viajen al Estádio da Luz para enfrentarse al Benfica.