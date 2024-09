Las reacciones de la prensa a la derrota del Barça en Champions

El Barça no pudo seguir con su racha de invicto. El debut europeo del conjunto culé no fue el soñado. Flick defendió a los suyos, pero la realidad es que el juego desplegado en Liga no tuvo nada que ver con el de la Champions ante un Mónaco que desde el principio fue a por el partido. “El partido ha cambiado después de la roja a los 10 minutos haciendo variar nuestra idea y nuestra planificación. Lo hemos intentado en todo momento. Hemos defendido con pasión pero hemos cometido algunos errores. He visto muchos aspectos positivos del partido. Tuvimos ocasiones pero al final han introducido jugadores rápidos y han merecido ganar. No hemos jugado al más alto nivel ni como queremos jugar. Tenemos que aceptarlo. Seguro que cuando vuelvan otros jugadores seremos más fuertes”, aseguró Flick.

La derrota del Barça fue criticada en algunos medios de comunicación. "Flick tenía el enemigo en casa", dice el AS. "El Barça se suicida en Mónaco", asegura el Marca. "Se acabó la racha. Al sexto partido el equipo azulgrana cosechó su primera derrota de la temporada. No tuvo opción en Mónaco. La expulsión de Eric García a las primeras de cambio fue definitiva. Jugar 80 minutos en inferioridad en Champions es mortal y esta vez no fue una excepción. Es cierto que en algunos momentos pudo dar la sensación, sobre todo con el gol de Lamine, que el Barça podría hacer algo más. Pero fue un espejismo porque los franceses impusieron su poderío físico en la segunda parte con un hombre más", alegó el citado medio en su crónica.

"El pecado capital del Barça en Mónaco", asegura el Sport. "El nuevo Barça no se presentó al estreno de la nueva Champions League. Acudió el viejo, con caras más jóvenes y un entusiasta entrenador alemán en el banquillo, pero con los mismos miedos e inseguridades de los últimos años. Con diez desde el minuto 10 por la roja a Eric Garcia, sí, pero fruto de un error compartido con Ter Stegen, cayó 2-1 ante un Mónaco que demostró que el 0-3 del Gamper no era el sueño de una nohe de verano. "Si no estás concentrado al cien por cien, esta competición te echa", dijo Flick en la previa. Pues eso", subrayó Mundo Deportivo.

