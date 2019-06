Sebastián Gª Rguez.: ‘’Quiero el top 15 del Challenge y conseguir la tarjeta del European Tour’’

Tras lograr conquistar el Alps Tour de Abruzzo y de Pinetina, Sebastián García Rodríguez quiere más, no se conforma solo con eso. Entre ceja y ceja tiene conquistar algún torneo del Challenge Tour y, por supuesto, llevarse en el bolsillo la tarjeta del European Tour de cara al año próximo.

Os dejamos con parte de la entrevista realizada por la Federación de Golf de Madrid:

Una primera mitad de temporada para enmarcar...

En principio yo tenía mis dudas en cuanto al calendario. La idea era empezar en el Alps Tour a modo de entrenamiento o calentamiento antes de arrancar con el Challenge, ya que en 2018 con mi categoría actual se pudieron jugar unos doce o trece torneos. Sin embargo, este año no se está entrando en ninguno, es alucinante. Hasta Carlos Pigem que tiene una buena categoría se estaba quedando fuera de los torneos. Entre esto y que empezamos muy bien el año en Egipto decidimos centrarnos más en el Alps, de este modo además conseguíamos sentirnos más y mejor como parte de un circuito. Después, al haber ganado en Abruzzo y en Pinetina y hacer buenos puestos en Italia y España, me puse líder y ya con más razón puse los cinco sentidos en el Alps. Ahora ya tengo la tarjeta del Challenge asegurada para el año que viene y han cambiado los objetivos.

¿Y cuáles son esos objetivos?

Pues quiero ir golpe a golpe y torneo a torneo, pero obviamente la idea es acabar en el top 15 del Challenge Tour para conseguir la tarjeta del European Tour. Además, por supuesto me gustaría ganar algún torneo, aunque ese objetivo vale para cada semana.

¿Tienes claro lo que vas a poder jugar de aquí al final?

A día de hoy sé que me van a dar una categoría pasado el Andalucía Costa del Sol Match Play 9. Concretamente, se trata de los tres primeros del ranking que estén entre los 45 mejores y que no tengan categoría. Con ésta se puede jugar todas las semanas, pero claro se actualiza después de cada torneo y hay que pelearlo. Ahora mismo estoy el tercero en esta categoría, de forma que podría jugar la semana que viene el Challenge de Italia. Estaba el cuarto, pero Robin Roussel ganó la semana pasada (hasta la victoria se iba clasificando a los torneos acabando en el top ten la semana anterior) y dejó esta categoría para meterse en la de ganador. El que viene por detrás mío es Anti Ahokas, que lo tengo muy cerca, a 160 euros, así que no toca otra que seguir jugando muy bien. La categoría es 3c.

No debe ser fácil jugar con esta presión cada semana...

A mí me gusta esta situación, la prefiero ya que dependo de mí mismo. Se trata de que yo lo haga bien en cada torneo. Cuanta más presión tengo, mejor juego. Siempre ha sido así. De hecho, es algo que estoy trabajando con mi psicólogo. Si estoy arriba para ganar no me bajo, pero si por ejemplo estoy en el puesto 20º, me cuesta mucho mantener la concentración. En eso estoy trabajando, para valorar cada puesto correctamente y ver que cada cosa tiene su aliciente.

Si quieres leer la entrevista al completo, accede a este enlace.