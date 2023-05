Horario y dónde ver la final de la Copa de la Reina entre el Real Madrid y el Atlético

Un concierto de Ana Mena será el aperitivo de la gran final de la Copa de la Reina esta noche en Butarque (22:00, La 1). Un derbi entre el Atlético y el Real Madrid que será muy especial para las madridistas, porque van a protagonizar la primera final de la historia del equipo femenino del club de Chamartín. El 1 de julio de 2020 el Club Deportivo Tacón se convirtió en el Real Madrid y solo 34 meses después las de Alberto Toril pueden abrir su sala de trofeos con la Copa de la Reina. Una final en la que no está el Barcelona, dominador de todas las competiciones, pero que quedó fuera en octavos por una alineación indebida en su eliminatoria ante Osasuna.

El Real Madrid ha ido creciendo en estos casi tres años de vida y no ha desaprovechado la oportunidad de meterse en su primer partido por un título. El equipo madridista arrancó esta edición de la Copa goleando al Fundación Albacete (0-6). Posteriormente se deshizo del Villarreal a domicilio con un gol de la colombiana Linda Caicedo en la prórroga (1-2) y finalmente derrotó con contundencia (0-4) al Athletic en las semifinales.

«Las jugadoras saben que es un momento importante y la posibilidad real de lograr nuestro primer título, venimos de una gran temporada con grandes resultados, estamos creciendo, con un progreso constante, muchas posibilidades y mucha confianza, como mostramos el otro día», decía José Alberto Toril, el técnico blanco. También se puso ante los micrófonos Caroline Weir, una de las estrellas del conjunto blanco. «Estamos emocionadas y concentradas ante un partido importante. Tengo ganas de jugar nuestra primera final. No siento que sea la mayor estrella del torneo, mucha gente lo dice, pero lo más importante para mí es ser parte de este equipo», aseguraba la centrocampista escocesa.

El Atlético busca salvar su temporada con la Copa de la Reina, un trofeo que levantó en 2016 después de imponerse en la final al Barcelona por 3-2. Además disputó la final de manera consecutiva en 2017, 2018 y 2019. «Sin duda es el partido que más me ilusiona porque supone ganar un título, pero ganar un título con letras mayúsculas y un título que, si lo conseguimos, nos ha costado muchísimo. Hay mucho esfuerzo detrás, hay el crecimiento de un grupo detrás que solo lo sabemos nosotras», comentaba Manolo Cano, entrenador de las rojiblancas. «Ya he podido ganar algún título en este club. He tenido la suerte de poder vivir momentos muy bonitos en el fútbol, pero es mi partido más importante como entrenador, con mucha diferencia», subrayó el técnico del Atlético, que se metió en la final derrotando al Alhama CF (0-4) en semifinales.

Alineaciones

Real Madrid: Misa; Robles, Ivana, Kathellen, Carmona; Zornoza, Toletti; Athena, Weir, Caicedo; y Esther.

Atlético: Gallardo; Lundkvist, Van Dongen, Menayo, Medina; Maitane, Sonia García; Carmona, Banini, Ajibade; y Bárbara.

Árbitro: Acevedo Dudley (Comité catalán).

Estadio: Butarque (22.00, La 1).