Horario y dónde ver el Villarreal-Real Madrid

El defensa del Villarreal, Raúl Albiol, explicó en rueda de prensa que su próximo rival, el Real Madrid, "no está en su mejor momento", pero matizó que "son el Real Madrid" y que siempre son difíciles los enfrentamientos contra ellos. El partido se juega el domingo por la noche (21:00 h/ Movistar Liga)

El jugador del Villarreal explicó que aunque el Madrid tuviera una mala temporada la pasada campaña y ahora "parece que están con dudas", con la "calidad" que tienen "te pueden ganar en cualquier jugada y por eso es muy complicado".

"No me fío nada del Madrid, por muy inestable que esté te puede ganar, no necesitan jugar bien para ganar partidos y títulos. Tienen grandes jugadores, con mil partidos en la espalda y que no les va a pasar factura lo que haya pasado en partidos anteriores", agregó.

El exjugador del Real Madrid también habló de las bajas de su rival y agregó que "cuantas más bajas tengan, menos armas tienen", aunque apuntó que no deben fijarse en ello, sino que tienen que pensar que el jugador que esté "será de mucho nivel" y por lo tanto, "debemos centrarnos en nosotros, y en lo que debemos hacer en el campo".

Albiol, que estuvo en el Real Madrid del 2009 al 2013, dijo que "es muy especial haber pasado por ese club" y se mostró "feliz por jugar contra ellos, son uno de los mejores del mundo y de la historia, poder enfrentarte a ellos no se olvida".

El jugador valenciano subrayó que "lo importante es ganar" pero también reconoció que "ganar a un grande como el Madrid es siempre más especial, y tenemos cosas buenas para hacerlo".

"Debemos corregir esos tramos de partido en los que hemos perdido los puntos, es verdad que hubo cosas que nos sacaron del partido, pero es algo que no debe suceder. A pesar de que no estamos ganando, veo bien al equipo bien y con ganas de ganar el primer partido", explicó.

El defensa explicó que, aunque el Madrid es un "rival fuerte", el equipo puede sumar "tres puntos importantes" y "recuperar mucha confianza".

"Esperamos mejorar las cosas buenas que hacemos y sobre todo mejorar lo que no hacemos bien. Las sensaciones son buenas, el equipo está tranquilo y con ganas de jugar este partido", manifestó.

En torno a la polémica arbitral del último partido contra el Levante, el jugador explicó que "la única opción es la de adaptarte a lo que hay", puesto que "no podemos hacer nada y sabemos que el árbitro es el que decide".

Además, incidió en que deben aprender de lo que ha pasado estas dos jornadas y "sobre todo, saber que no podemos irnos del partido por un accidente o una decisión arbitral".

Albiol se dirigió a la afición del Villarreal y les pidió "que estén con el equipo, que nos apoyen y que vengan con ganas de ayudar y de disfrutar con el equipo".