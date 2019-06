Iago Aspas: "Cuidado con el coche, me dice mi mujer"

Iago Aspas (Moaña, 1987) ha llegado a la concentración de la Roja con los deberes hechos después de que el Celta se subiera a su espalda para quedarse en Primera. Es el máximo goleador español y, probablemente, el delantero más influyente en su equipo de los convocados por Luis Enrique. Una pequeña fractura de escafoides le ha molestado durante la concentración en Las Rozas, pero no le impedirá jugar. Los coches le encantan y prepara su boda para este verano con su novia de toda la vida, la misma que le dice que tenga cuidado cuando conduce. En el brazo derecho lleva tatuadas sus memorias.

–¿Qué significan sus tatuajes?

–Es la hora en que nació mi hijo, los nombres de mis hijos, algún detalle que siempre me ha gustado. No tienen nada relacionado con el fútbol.

–¿Cómo es una concentración sin el seleccionador?

–Es un poco diferente, pero Robert [Moreno] está haciendo su función, creo que también se lo merece, y las instrucciones que le ha dado el míster intenta planteárnoslas a nosotros en el campo. Robert hace de seleccionador ayudado por todo el cuerpo técnico y tratando de darle normalidad.

–¿Tienen previsto algún contacto con Luis Enrique por videoconferencia o por alguna otra vía?

–No, por ahora no. El míster está en todo momento informado desde su casa y sigue trabajando igual.

–¿Piensan ya en la Eurocopa o no se lo plantean todavía?

–Primero hay que intentar ganar estos dos partidos [contra Islas Feroe y Suecia], tenemos un partido difícil, sobre todo el lunes en el Bernabéu, contra Suecia. Necesitamos el apoyo de la gente porque es el rival más duro del grupo y con una victoria allanaríamos mucho el camino.

–¿Ha sufrido mucho este año con las lesiones y sin poder ayudar a sus compañeros?

–Sí. Además cuando estás fuera ves las cosas de otra manera y se sufre mucho. Ha sido una temporada con mucho sufrimiento, pero al final ha tenido final feliz, el que todos hubiéramos deseado al principio de temporada sobre todo viendo los dos últimos meses, que hemos hecho muchas cosas bien.

–Viendo lo mal que lo ha pasado, ¿qué piensa cuando ve de nuevo a Cazorla en la selección?

–Ahí ya te cambia el panorama un poco. Él sí que ha tenido que sufrir muchísimo, operaciones y demás y todos nos alegramos por él, de que esté aquí con nosotros y traiga esa alegría que lleva siempre.

–¿Disfruta ahora su mejor momento como futbolista?

–Quizás uno más. He vivido muchísimos grandes momentos. Sí es cierto que se le ha dado mucha repercusión a mi tramo final de temporada por la situación en la que estaba el equipo.

–Si le llegara ahora el momento de marcharse a un grande, ¿lo disfrutaría más que cuando se fue al Liverpool?

–No lo sé, porque ahora mismo no me paro a reparar en eso. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. En aquel momento creía que era el momento oportuno cuando marché al Liverpool, luego cuando di otro paso al Sevilla y al final volviendo a casa volví a reencontrar mi fútbol y esa energía y esas ganas que me llevan a disfrutar cada semana.

–Pero su idea es terminar en el Celta.

–En el fútbol nunca sabes lo que puede pasar, pero sí es cierto que estoy muy contento en mi casa, con mi familia y con mis amigos.

–¿Sintió algo especial con la victoria del Liverpool en la final de la Champions?

–Sí que me toca, por supuesto que me toca. Pasé un año bonito allí, estuvimos cerca de ganar la Liga, aunque es cierto que no pude disfrutar de los minutos que quería y me alegro por ellos. Por supuesto.

–¿Le quedan muchos amigos allí?

–De los que estaban cuando jugaba yo, Sturridge acabó ahora, queda Henderson, Mignolet, el portero, y poca gente más sigue de cuando estaba yo

–¿Cómo vivió la muerte de Reyes?

–Gané una Liga Europa con él. Fue un momento jodido. Hablé con varios de mis compañeros y ha sido un palo duro para todos.

–Le gustan mucho los coches. El accidente de Reyes ¿le ha hecho pensar?

–Siempre recapacitas un poco. Cuando suceden este tipo de desgracias lo hablas con la mujer. «Cuidado con los coches», me dice. Hay que prestar más atención en el día a día porque son cosas que no te esperas. Eso me lo recuerda la mujer.